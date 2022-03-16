نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت دوام المدارس في رمضان 2022 و قرارات وزارة التعليم السعودية الجديدة للفصل الثالث في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقيت دوام المدارس في رمضان 2022 من المعروف أن دوام المدارس في المملكة العربية السعودي يختلف كليًا في شهر رمضان المبارك وذلك بسبب صوم الطلبة وعدم قدرتهم على إكمال يومهم الدراسي كالأيام العادية، تراعي وزارة التربية والتعليم السعودية أوقات الدراسة في ذلك الوقت، سوف تستمر الدراسة الحضورية داخل المدارس ولم يتم التصريح إلى أي عملية إلغاء من قبل الوزارة بشكل رسمي إلى هذه اللحظة بل وأكدت وزارة التعليم السعودية عن هذا القرار عبر منصة تويتر الخاصة بها،تسعى وزارة التربية والتعليم السعودية إلى تقديم أفضل ما لديها من أجل سير العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية الحكومية كالمدارس ورياض الأطفال والجامعات رغم التصريحات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بشأن الإجراءات الوقائية لمواجهة ومكافحة فيروس كورونا، آلية الاستعلام عن نتائج الاختبارات 1443 عبر منصة نور التعلمية.

توقيت دوام المدارس في رمضان 2022 – 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على الدوام الرسمي والمخصص لطلاب المراحل المختلفة للمدارس السعودية حيث يبدأ الدوام الخاصة بالطلبة للفصل الدراسي الثالث 2021/2022 صباح يوم الأحد في العشرين من شهر مارس عام 2022 مـ الموافق السابع عشر من شهر شعبان عام 1443 هـ، حيث قدمت عدد من الجهات المتخصصة التابعة للوزارة بعض الاقتراحات من أجل الحصول على الأوقات المناسبة لاختيار الموعد المثالي للدراسة خلال شهر رمضان المبارك، وفيما يلي قائمة التوقيت للدراسة خلال شهر رمضان التي اقترحتها هذه الأفراد:

توقيت دوام المدارس لطلبة المرحلة الابتدائية

من الساعة 5 ونصف صباحا وحتى الساعة 8 ونصف صباحا. ثم يكون توقيت طلبة المرحلة الابتدائية من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا. من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا، يكون توقيت طلبة المرحلة الابتدائية. ثم يكون توقيت طلبة المرحلة الابتدائية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا. من الساعة 10 ونصف صباحا وحتى الساعة 1 ونصف ظهرا. ثم يكون توقيت طلبة المرحلة الابتدائية من الساعة 11 ونصف صباحا وحتى الساعة 2 ونصف ظهرا. من الساعة 12 ونصف ظهرا وحتى الساعة 3 ونصف عصرا.

توقيت دوام المدارس لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية

من الساعة 12 ونصف ظهرا وحتى الساعة 4 ونصف عصرا. ثم من الساعة 10 ونصف صباحا وحتى الساعة 2 ونصف ظهرا. من الساعة 11 ونصف صباحا وحتى الساعة 3 ونصف عصرا. ثم من الساعة 12 ونصف ظهرا وحتى الساعة 4 ونصف عصرا. من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا. ثم من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا. من الساعة 5 ونصف صباحا وحتى الساعة 9 ونصف صباحا. من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

قرارات وزارة التعليم السعودية الجديدة للفصل الثالث

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية استئناف الدراسة حضوريًا لجميع المراحل العمرية للفصل الدراسي الثالث 1443، وأوضحت الوزارة مجموعة من القرارات الرئيسية وهي كالآتي:

عودة الاصطفاف والطابور الصباحي للطلاب. ثم إلغاء المجموعات (أ) و (ب). إلغاء التباعد الجسدي بين الطلبة. ثم عودة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالإذاعة المدرسية. ممارسة الرياضة البدنية للطلبة. ثم عودة الأنشطة الصيفية. عودة المقصف المدرسي للعمل.

رابط موقع وزارة التعليم السعودية

من أجل متابعة كافة الأحداث المهمة التي تُعلن عنها وزارة التربية والتعليم السعودي داخل المملكة، يجب متابعتها على الموقع الرسمي على الإنترنت، حيث تقوم الوزارة بنشر كافة الأخبار المتعلقة بالدراسة والعام التعليمي الجديد كل عام وأبرز المستجدات المتخصصة من أجل التعليم الوجاهي أو التعليم عن بعد وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية والاطلاع على مؤشر الوباء وتقييم الأوضاع.