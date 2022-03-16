ألمانيا تخصص 50 مليار يورو لدعم ميزانية الدفاع لعام 2022

جدة - نرمين السيد - وذكر المجلس - فى بيان اليوم الأربعاء - أنه منذ ثلاثة أسابيع، كان العالم يراقب الأزمة فى أوكرانيا فى أوروبا، والأحداث الجارية هى تذكير صارخ بمدى أهمية القوة العسكرية لحماية الحرية التى نريد أن نعيش فيها حيث إن الأمن له ثمن أيضًا.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء أقر اليوم، مشروع قانون الموافقة على الموازنة الاتحادية لعام 2022، والأرقام الرئيسية لمشروع الحكومة للموازنة الاتحادية لعام 2023 والخطة المالية حتى عام 2026، وكذلك اللوائح القانونية لعام 2022، وإنشاء صندوق خاص للاستثمارات ومشاريع التسلح فى الجيش الألمانى.

وقالت وزيرة الدفاع كريستين لامبرشت - عن الفرص المالية التى سيتيحها هذا - "سنوسع جيشنا الألمانى إلى جيش فعال وعصرى للغاية مع استثمارات واسعة النطاق، هدفى هو وجود بوندسوير مجهز بالكامل يحمينا بشكل موثوق ويحمى شركائنا فى التحالف، جيش يجعل ألمانيا شريك تعاون عسكرى قوى فى أوروبا - وبالتالى قوة أوروبية معززة فى الناتو والاتحاد الأوروبى".

وتابعت : "فى الميزانية الفيدرالية لعام 2022، من المقرر تخصيص أكثر من 50 مليار يورو (50.33 مليار يورو) لميزانية الدفاع فى القسم 14، وهذا يزيد بحوالى 7% عن هدف الميزانية لعام 2021، فى السنوات التالية، وفقًا للأرقام الرئيسية لميزانية 2023 والخطة المالية حتى عام 2026".

وشددت بقولها : "يجب أخذ حوالى 50.1 مليار يورو فى الاعتبار باستمرار، وهو زيادة إجمالية تبلغ حوالى 12.4 مليار يورو مقارنة بالخطة المالية الحالية، يمكن استخدام صندوق Bundeswehr الخاص الجديد، الذى سيتم إنشاؤه بجانبه، بحجم يصل إلى 100 مليار يورو، فى تمويل المشاريع الكبيرة الثابتة، والتى غالبًا ما تكون متعددة السنوات، فى البوندسفير، مثل تيرنادو، وتحسين المعدات الشخصية للجنود ذات الأولوية العالية، سيقدم الصندوق الخاص للجيش الألمانى، مساهمة حاسمة فى زيادة تعزيز قدرة الجيش الألمانى على الدفاع عن نفسه وتشكيل التحالفات".

وأكدت يجرى الآن إدخال مشاريع القوانين المعتمدة فى العملية البرلمانية، ولفتت "وسأنسق أيضًا عن كثب مع البوندستاج البرلمان الألمانى بشأن مسألة المعدات التى يمكننا شراؤها بإمكانياتنا الجديدة. وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لي؛ لأن الجيش الألمانى كان وسيظل جيشًا برلمانيًا، نحن جميعًا نتحمل المسؤولية عن مستقبل الجيش الألماني".