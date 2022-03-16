بوتين: أوكرانيا لن تكون منصة لإطلاق التهديدات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، فى تصريحات خلال جلسة للحكومة لدعم الأقاليم الروسية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية : "سنضمن أمن روسيا وشعبنا بصورة موثوقة، ولن نسمح بأن تكون أوكرانيا منصة لإطلاق الأعمال العدائية ضد بلادنا".
وأشار الرئيس الروسى إلى أن موسكو مستعدة لمناقشة مسألة وضع الحياد لأوكرانيا ونزع السلاح والقضاء على النازية فيها خلال المفاوضات، مُضيفًا: "لقد فعلت بلادنا كل ما يلزم لتنظيم وإجراء هذه المفاوضات، مدركة أنه من الضرورى استغلال كل فرصة لإنقاذ الناس وحياتهم".
يُشار إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل، منذ 24 فبراير الماضى، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا.
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