إعلان نتائج القبول الموازي 2022/2021 فى جميع الجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي pdf

إعلان نتائج القبول الموازي 2022/2021 ، من أهم ما يشغل تفكير الطلاب وأولياء الأمور في هذه الفترة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي ، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج التلاميذ في مرحلة المراجعة ، وسوف يتم تقديمها إلكترونيا من خلال موقع الوزارة الرسمي لجميع الجامعات ، ولقد أعلنت الوزارة أنه يوجد حوالي أثنى وعشرين ألف طالب تم اختيارهم في كافة المستويات التعليمية في جامعات مختلفة والتي منها كلية الطب وطب الأسنان وكلية العلوم والهندسة وغيرها من التخصصات الأخرى ،ولهذا يترقب الطلاب الوقت المنتظر للإعلان فيه عن نتائج القبول الموازية ومعرفة طرق استخراجها.

إعلان نتائج القبول الموازي 2022/2021

وأخيراً قررت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإعلان عن نتائج القبول الموازي، كما أنها عملت على توفير طرق الاستعلام بكل سهولة عبر موقع النتائج التعليمية للطلاب و اللينك الرسمي للوزارة ، حيث تدعم الوزارة عدد كبير من الخدمات الإلكترونية ،وهذا يرجع الى اهتمامهم الشديد بالطلاب، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة في العملية التعليمية ، النتائج ،الفحوصات ، علاوة على ذلك الاهتمام بسلامة وصحة الطلاب ،ولهذا تتم عملية الفحص خلال الفترة الماضية حيث أنها تعتبر جزء من الالتزام الشديد بكافة الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم وكل شخص يوجد بالمنظمة التعليمية .

إعلان نتائج القبول الموازي 2022 بالعراق

على جميع الطلاب إتباع الطريقة التالية بطريقة صحيحة للوصول الى النتائج الخاصة بهم خلال تلك الامتحانات الهامة في مشوارهم التعليمي:

الدخول على اللينك التي خصصته وزارة التعليم العراقي. يرجى الضغط على نتائج القبول الموازي. الضغط على رمز الاستعلام كتابة اسم الطالب ورقم الامتحان الذي يخصه يتم تحديد المحافظة التي يقيم بها الطالب الضغط على نتائج استعلام. وفى النهاية يتم عرض النتائج الموازية مفصلة .

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية