نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت Grand Theft Auto: Vice city موبايل بطريقة رسمية ومتطلبات تشغيل لعبة Grand Theft Auto في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت Grand Theft Auto: Vice city موبايل ، هي أقدم إصدارات لعبة Grand Theft Auto المعروفة تحت أسم سرقة السيارات الكبرى. أو لعبة حرامي السيارات الكبرى. والتي انطلقت من خلال شركة روكستار جيم للألعاب الإلكترونية في عام 2002. كما كانت اللعبة تعمل بشكل مبتدأ جدا ولكن في ذلك الوقت كان نظام حديثا. مما أدى إلى شهرة واسعة للعبة. فهل يمكنك الآن الحصول عليها على هاتفك بأحدث جرافيك ونظام لعب؟ نعم يمكنك ذلك. اليوم وبدون أي برامج غير أمنة خطيرة على هاتفك يمكنك الحصول على لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي للاندرويد. كما ستتعرف أيضا على مواصفات الهواتف التي يمكن أن يتم التشغيل عليها لعبة GTA V APK بسهولة بدون مشاكل. فتابعوا معي من خلال موقعكم المفضل ثقفني.

تثبيت Grand Theft Auto: Vice city موبايل

ننصح بشدة بعدم البحث على جوجل للحصول على لعبة GTA V الأصلية. لأن سوف يتم ظهور العديد والعديد من النتائج التي تضللك عن الحقيقة وعن الإصدار الرسمي للعبة. كما نحذرك من الدخول على هذه النتائج حيث تقوم المواقع باختراق جوالك وتتم سرقة بياناتك من على الهاتف. كما يتم أيضا حدوث تلف شديد في نظام الجوال. ولكن من خلال الفقرة التالية يتم سرد فيها الطريقة الأمنة والرسمية للحصول على لعبة GTA V للاندرويد.

أول خطوة يجب التأكد من اتصالنا بالأنترنت.

ومن خلال أيقونة جوجل بلاي في الهاتف يتم البحث عن جراند ثفت أوتو فايس سيتي .

. سوف تظهر اللعبة أول نتيجة يمكن الآن النقر عليها. ونقوم بإحضار البطاقة الائتمانية للدفع لشركة روك ستار للحصول على تثبيت Grand Theft Auto: Vice city موبايل . كما أن اللعبة سعرها لا يتجاوز عشرون ريالا سعوديا وخمسة وتسعون جنيها مصريا.

. كما أن اللعبة سعرها لا يتجاوز عشرون ريالا سعوديا وخمسة وتسعون جنيها مصريا. والآن وبعد عملية الدفع يتم الانتظار حتى تنزيل لعبة GTA V للاندرويد.

متطلبات تشغيل جراند ثفت أوتو فايس سيتي للموبايل الأندرويد

للتمتع بعالم من الإثارة والاكشن على هاتفك والأستفادة الأكبر من لعبة Grand Theft Auto. يجب أن يكون لديك هاتف ذو قوة متوسطة في تشغيل الجرافيك. ويتم تشغيل GTA V APK على المواصفات المتوسطة التالية.

سعة تخزينية فارغة في الجوال 3 جيجا بايت.

ذاكرة وصول عشوائية لا تقل عن 4 جيجا رام.

كما يجب وجود معالج الألعاب الشهير سناب دراجون وذلك نصيحة من جميع خبراء الألعاب بهذا المعالج. حيث يمكن تشغيل لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد بسهولة على هذا المعالج.

بسهولة على هذا المعالج. أندرويد 9 ما فوق.

والآن لقد توصلنا لأفضل وأمن طريقة ليتم تثبيت Grand Theft Auto: Vice city موبايل. كما توصلنا على أفضل مواصفات لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي للاندرويد. كما حذرنا من الدخول على مواقع مضللة تسرق بياناتك الشخصية من الهاتف. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.