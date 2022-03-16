إضافات لعبة جراند ثفت أوتو 5 و تثبيت لعبة Grand Theft Auto V5 للجوالات

إضافات لعبة جراند ثفت أوتو 5 بتحديثاتها الجديدة التي تمت علي كافة النسخ الخاصة بلعبة GTA V تلك اللعبة . الإلكترونية الأشهر علي مستوي العالم تأتي لعبة Grand Theft Auto V5 للجوالات . بتحديثات شاملة من حيث واجهة اللعبة الخارجية أو محتويات اللعبة من الداخل بالإضافات التي تمت علي جراند ثفت أوتو 5 . ذلك من حيث الأسلحة الجديدة وقاعدة الطائرات الهليكوبتر المضافة في نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . كما تتنوع التحديثات في النسخ الأخري وذلك ما دفع عاشقي لعبة جراند ثفت أوتو 5 للبحث عن طريقة تحميل Grand Theft Auto V5 علي الهواتف المختلفة . كما سنتعرف علي الطريقة داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” وكيف يتم تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 للجوالات المختلفة .

إضافات لعبة جراند ثفت أوتو 5 المضافة مؤخراً

الإضافات التي تمت علي نسخة Grand Theft Auto: San Andreas تميزها أكثر عن النسخة الأخري وهي . GTA Liberty City Stories حيث تمت علي نسخة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . توسعة الرقعة الأرضية الخاصة باللعبة من الداخل لتصل مساحتها إلي 35 كيلو متر مربع . كما تدور أحداث لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس في ثلاث ولايات أمريكية مختلفة . مع قري متعددة ذات طابع ريفي أما عن قاعدة طائرات الهليكوبتر الموجودة في ولاية نيفادا الأمريكية . تم تأسيسها بكامل مقتنياتها الحقيقية داخل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . والعديد من الإضافات الأخري المتمثلة في أسلحة جديدة وشبكة طرق كبيرة تربط بين الثلاث ولايات الأمريكية . وفي سطور المقال القادمة سنتعرف علي طريقة تحميل لعبة GTA 5 للأندرويد من موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .

تثبيت لعبة Grand Theft Auto بعد إضافات لعبة جراند ثفت أوتو 5 الأخيرة

تنوعت الإضافات في لعبة GTA V للأندرويد الأصلية إصدار 2022 ونتعرف عليها كالآتي :-

مضاف لنسخة Grand Theft Auto: San Andreas خرائط تنقل غير موجودة في لعبة . GTA Liberty City Stories الأخيرة . كما أن لعبة Grand Theft Auto V5 للجوالات تحتوي علي مركبات مستخدمة داخلها للتنقل أسرع مما سبق . كذلك تمتع GTA V مضاف لها أيقونة التحكم في طريقة اللعب سواء بشكل كامل الحرية أو عبر لعب مغامرات اللعبة نفسها . تمنحك خرائط التنقل المضافة للعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس التعرف علي كافة الطرق والتنقل بينها بسهولة . كما أن هناك العديد من الإضافات التي ستكتشفها في النسخة الجديدة بعد أن يتم تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 للجوالات .

متطلبات نسخة Grand Theft Auto: San Andreas الجديدة

يجب أن يتم توفير مساحة تخزين داخلية لا تقل عن مساحة 4GB .

كما يتم توفير نفس المساحة للذاكرة العشوائية بالهاتف لكي ما يتم تشغيل لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس .

سان أندرياس . كذلك من الضروري أن يحتوي الجوال الخاص بك علي تقنية معالج رسومي عالي لتحمل تشغيل جراند ثفت أوتو 5 .

كما تتطلب لعبة Grand Theft Auto V5 للجوالات أن يكون هواتف أند رويد تعمل بنظام تشغيل 11 .

أن يكون هواتف أند رويد تعمل بنظام تشغيل 11 . من الضروري أن يكون معالج الهاتف الأند رويد يحتوي علي تقنية ثماني النواة .

تلك كانت متطلبات تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 للجوالات المختلفة .

خطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto V5 للجوالات

أوصت شركة Rockstar أن يكون هاتفك متصلاً بشبكة WiFi قوية ليتم تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . كما يجب عليك تسجيل الدخول علي المتجر الخاص بنوعية الجوال الخاص بك . كذلك عبر مربع البحث داخل المتجر يتم تسجيل اسم لعبة Grand Theft Auto . تظهر نسخ Grand Theft Auto: San Andreas مع لعبة GTA Liberty City Stories وغيرهما . أختر نسخة اللعبة المرغوبة من لعبة Grand Theft Auto ويتم دفع سعرها علي المتجر كما هو محدداً عبر بطاقة الائتمان وفقاً للمعلومات المتداولة علي محركات البحث فأن سعر نسخة Grand Theft Auto: San Andreas يبلغ 35 ريال . بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي زر تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 للجوالات .

إضافات لعبة جراند ثفت أوتو 5 المتعددة المضافة علي كافة نسخة Grand Theft Auto 5 سواء نسخة . Grand Theft Auto: San Andreas أو GTA Liberty City Stories يمكنكم التمتع بها بعد أن يتم تثبيت أي نسخة علي الهواتف المختلفة .