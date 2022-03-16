اليكم رابط etec.gov.sa كيفية التسجيل في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب مراقبين اختبارات المحوسبة وأهم الشروط المطلوبة 1443

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر بعض الوظائف المتاحة وهي وظائف مراقبين اختيارات المحسوبة، وذلك بجميع مناطق المملكة العربية السعودية بشكل عام، والتي يهتم عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية بالتقديم بها للحصول على هذه الوظائف المميزة على الفور، حيث كانت الهيئة قد قامت بتفعيل الرابط الالكتروني المستخدم في التسجيل الكترونيا بالإضافة الى طرح كافة المتطلبات والشروط التي يجب توافرها للحصول على الوظائف، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب مراقبين اختبارات المحوسبة وأهم الشروط المطلوبة 1443.

وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب مراقبين اختبارات المحوسبة 1443

ويكون المسمى الوظيفي الذي تم الإعلان عنه هو وظائف مراقبين اختبارات مقر المحسوبة، في العديد من المدن في المملكة العربية السعودية مثل مدينة الرياض وحفر الباطن والمدينة المنورة وغيرها من المدن، حيث كانت الهيئة الخاصة بتقويم التعليم والتدريب قد أعلنت عن مجموعة من المتطلبات التي يجب توافرها مسبقا للحصول والتقديم على هذه الوظائف.

كيفية التسجيل في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب مراقبين اختبارات المحوسبة 1443

وقد تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية للحصول على الوظائف الخاصة بمراقبين مقر اختبارات المحسوبة، وسوف يتم التسجيل الكترونيا من خلال هذا الرابط.

يتم الدخول الى هيئة تقويم التعليم والتدريب مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار نافذة قسم التوظيف الالكتروني.

يتم اختيار التخصص الوظيفي ثم اختيار نموذج التقديم.

ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح عبر الموقع ومن ثم اختيار ارسال طلب التقديم.

شروط التقديم في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب مراقبين اختبارات المحسوبة 1443

ومن اهم شروط التقديم في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ما يلي.