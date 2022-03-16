HERE موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط 2022 الخارجي بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع المحافظات

موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط 2022 الخارجي بالعراق، قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بطرح نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي عبر موقعها الرسمى، وعبر تطبيق نتائجنا، وهو تطبيق يحتوى على كافة نتائج المراحل التعليمية المختلفة، ويقوم التطبيق بنشر النتائج باستمرار وآخر احداثيات النتائج في كافة محافظات الجمهورية العراقية، كما قد الإعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي التمهيدي التطبيقي والأدبي وكذلك العلمي الإحيائي، تزداد عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج طلاب الثالث المتوسط وستعرف لكم كيفية معرفة نتائج الطلاب فيما يلي.

موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط 2022 الخارجي بالعراق

سنطرح لكم أسهل طريقة لمعرفة نتائج الصف الثالث المتوسط بالمرحلة التمهيدية عبر تطبيق نتائجنا الذي قامت بطرح وزارة التربية والتعليم، باتباع هذه الخطوات؛

لا بد من دخول الطالب على موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار نتيجة الصف الثالث المتوسط التمهيدي.

يقوم الطالب بتحديد المحافظة التابع لها.

ستجد أمامك خانة تم النشر اى تم ظهور النتيجة وخانة لم يتم النشر اى لم يتم نشر النتيجة بعد، مع العلم بأن تم ظهور النتائج بجميع محافظات الجمهورية العراقية.

وهكذا يمكن الحصول على النتيجة أو تحميلها على هيئة برنامج pdf لكل محافظات الجمهورية.

ظهور نتائج الثالث المتوسط التمهيدي

ظهرت نتيجة الثالث التمهيدي المتوسط في معظم المحافظات منها محافظة البصرة، الرصافة 2، الكرخ 2، واسط ومن المتوقع ظهور نتائج باقي المحافظات قبل يوم 15 من مارس 2022 بالتوالي للحفاظ على تطبيق نتائجنا من ضغط الطلاب، وتنتظر المحافظات الآتية ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي بغداد، الرصافة 1و3، الكرخ 1و3، ديالى، ذى قار، كربلاء، كركوك، ميسان، النجف، المثنى، نينوى، الأنبار، القادسية، بابل، السليمانية، صلاح الدين، واسط، اربيل، وأخيرا محافظة دهوك .

قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بطرح النتائج عبر موقعها الرسمي أو نت خلال تطبيق نتائجنا وسيتم توفر كافة نتائج المحافظات قبل منتصف هذا الشهر، فمن المنتظر قيام اللجان المشرفة على الامتحانات من الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورفع كافة الدرجات حتى يتمكن الطالب من معرفة نتائجه والاستعداد لعام جديد، ومازالت حتى الآن عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن النتائج.

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