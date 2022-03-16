نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “sulfah.com” إليكم رابط وخطوات التسجيل في منصة سلفة للحصول على 5000 ريال سعودي وشروط التسجيل 2022 في المقال التالي
منصة سلفة السعودية واحدة من أهم المنصات الالكترونية التي تم اطلاقها لتقديم الدعم المالي للمواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم طلب الحصول على سلفة تصل الى 5000 ريال سعودي في 15 دقيقة فقط، حق تقدم المنصة تمويل شخصي للمواطنين في السعودية في وقت قصير بناء على توافر الشروط والضوابط التي تحددها المنصة لتقديم الدعم، حيث تم اطلاق هذا الدعم لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر حاجة الى الدعم والمساعدة لتحسين ظروف المعيشة، وسوف نستعرض الآن اليكم خطوات التسجيل في منصة سلفة للحصول على 5000 ريال سعودي وشروط التسجيل 2022.
رابط تسجيل دعم منصة سلفة 5000 ريال
وقد تم اطلاق منصة سلفة في اطار تقديم الدعم المالي المناسب للمواطنين السعوديين، وهي منصة مصرح بها من قبل البنك المركزي السعودي، لكي يتم تقديم مناسب الأشخاص المستحقين بناءً على الفئات التي تم تحديدها والشروط والضوابط التي تدل على استحقاق المستفيد من الدعم، حيث تتمتع المنصة بأنها تعمل بأحدث التقنيات المتطورة التي تسهل الحصول على الدعم في وقت قصير.
كيفية التسجيل في منصة سلفة 2022
يمكن التسجيل للحصول على دعم منصة سلفة 5000 ريال سعودي الكترونيا بسهولة من خلال الموقع الخاص بالمنصة، عن طريق اتباع الخطوات التالية.
- أولا يتم زيارة موقع منصة سلفة الالكتروني مباشرة.
- يتم اختيار تسجيل الدخول الى الموقع من خلال ادخال البيانات الشخصية وبيانات الهوية الوطنية وكذلك رقم الجوال بشكل صحيح.
- ادخال البريد الالكتروني الخاص بالمستخدم ومن ثم ادخال كلمة المرور.
- يتم اختيار الموافقة على الشروط والاحكام الموجودة عبر الموقع.
- يتم اختيار تقديم طلب تمويل شخصي ومن ثم ارفاق كافة البيانات المطلوبة.
شروط الحصول على دعم منصة سلفة السعودية 2022
ومن اهم شروط استحقاق دعم منصة سلفة ما يلي.
- أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.
- يشترط أن يكون عمره يتراوح ما بين 18 عام وحتى 60 عام، بالإضافة الى أن يكون كامل الأهلية.
- يشترط ان يكون الحد الأدنى الخاص بالراتب للمتقدم للحصول على الدعم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.
- من الضروري الا تقل مدة العمل في القطاع الحكومة عن ثلاثة اشهر، وفي القطاع الخاص عن ستة اشهر.
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