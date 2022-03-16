نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على كلية الشرطة العراقية 2022 فتح باب التقديم للدورة 69 (للذكور فقط) بغداد وجميع المحافظات عبر موقع www.moi-jobs.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على كلية الشرطة فى العراق استمارة التقديم لأكاديمية الشرطة العراقية عام 2022. شروط التقديم لأكاديمية الشرطة وتعبئة الاستمارة الالكترونية وتقديم المستندات المطلوبة اثناء التسجيل اعلنت وزارة الداخلية عن فتح استمارة التقديم لأكاديمية الشرطة العراقية ودعوة الخريجين بالمؤهلات المطلوبة واستيفاء شروط القبول المعدة من قبل الهيئة التطوعية ونشرها في الموقع لذا يوصى بقراءة كافة التفاصيل الخاصة به والتي تشمل معدل القبول لكل فئة والنسبة الإجمالية المرغوبة ومواصفات السمنة والفئة العمرية.

وأوضح مدير شعبة المتطوعين أنه تم استيفاء النسب السكانية لعام 2018، حيث أصدر المكتب تعليمات إضافية لتقديم الضوابط أو الشروط لأكاديمية الشرطة عبر الاستمارة الإلكترونية المفعلة والمتاحة الآن. قم بزيارة الموقع الإلكتروني واقرأ التعليمات، ثم ابدأ في إدخال المعلومات وتحميل المستندات حتى اكتمال الطلب.

طلب كلية الشرطة العراقية لدورة 2022 الدورة 69

أنشأت وزارة الداخلية، من خلال قسم المتطوعين التابع لها، رابطًا لاستمارة طلب أكاديمية الشرطة العراقية للراغبين في حضور الدورة رقم 69.

جنبًا إلى جنب مع متطلبات القبول التي يجب أن نفهمها قبل أن نبدأ في ملء المعلومات المطلوبة، يجب تضمين ما يلي:

يجب على الطالب أن يذكر بدقة المجموع والمتوسط ​​وأن يوافق على الوثيقة التي تحتوي على نتيجة شهادة الدراسة الإعدادية.

في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، يجب إرسالها إلى إدارة التطوع عبر خدمتها ( info @ moi- jobs. iq ) أو إرسالها عبر حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمديرية خلال فترة ثلاثة أيام.

) أو إرسالها عبر حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمديرية خلال فترة ثلاثة أيام. تحتفظ مديرية إدارة المتطوعين بوزارة الداخلية العراقية بموقع على شبكة الإنترنت.

رابط التقديم على كلية الشرطة فى العراق 2022

أصل وأربع نسخ مصدقة من السجل المدرسي للطالب مصدقة من إدارة المدرسة وإدارة التربية والتعليم بالمحافظة.

إثبات هوية الطالب ووالديه مع أصل وأربع نسخ من بطاقة الهوية الوطنية أو الحالة المدنية.

شهادة الجنسية العراقية للطالب وكذلك تصريح إقامة الوالدين

عشرون صورة لطالب

الشروط والضوابط للقبول في كلية الشرطة دورة 69

لتقديم طلب للدورة 69 لكلية الشرطة، انقر فوق الرابط أدناه.

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