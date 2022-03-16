الناتو: على بوتين وقف العملية العسكرية فورًا وسحب قواته من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن الحلفاء متحدون فى دعم أوكرانيا للدفاع عن أراضيها، لافتًا إلى أنه تم بحث تعزيز قدرات الحلف الدفاعية الجوية والبحرية فى شرق أوروبا.





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