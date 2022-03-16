“تفعيل الرابط الالكتروني” تعرف على شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443 وقيمة الراتب والشروط المطلوبة

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أوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية تفاصيل الشروط الجديدة التي أعلنت عن طرحها لنظام الضمان الاجتماعي المطور لاستحقاق الدعم من جانب المرأة المتزوجة في المملكة العربية السعودية، حيث يعد دعم الضمان الاجتماعي هو أحد أهم برامج الدعم المقدمة من جانب الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية السعودية للمواطنين الأكثر احتياجا والاسر الفقيرة في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، والتي تقدم بناء على مجموعة من الضوابط الهامة، وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على الدعم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443 وكم قيمة الراتب المستحق.
قيمة راتب الضمان الاجتماعي للمرأة المتزوجة
يقدم الراتب الخاص بالضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية للأسر المستحقة والذي يتم تحديده بناء على بعض العوامل التي تؤثر في تحديد قيمة الراتب، حيث كانت وزارة الموارد البشرية السعودية قد أعلنت قيمة الراتب الخاص بالمرأة المتزوجة، وهو على النحو التالي.
- قيمة الرعاية الاجتماعية للمرأة المتزوجة جاءت على نحو 2570 ريال سعودي.
- بالنسبة للمرأة المتزوجة التي تعول ثلاثة افراد فإن راتب الضمان الاجتماعي الخاص بها يكون على نحو 3140 ريال سعودي بشكل شهري.
- المرأة المتزوجة التي تعول أربعة اشخاص يكون الراتب الخاص بها 3710 ريال سعودي.
شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة المتزوجة 1443
ومن أهم الشروط التي تم تحديدها للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المتزوجة في المملكة العربية السعودية ما يلي.
- في حالة بلوغ سن الشيخوخة.
- تقدم الوثائق التي تثبت إقامة الزوجة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- في حالة غياب الزوج او انقطاع اخباره في هذه الحالة تستحق الزوجة الراتب الشهري.
- يشترط عدم وجود اي ممتلكات خاصة بالمستفيد.
- الا يكون الدخل الشهري الخاص بالزوجة يتخطى الحد المانع.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتزوجة في السعودية 1443
وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية أن التسجيل في الضمان الاجتماعي للحصول على المعاش المستحق يكون من خلال موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث يتم اختيار تسجيل طلب جديد وإدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من الزوجة بشكلٍ صحيح ومن ثم ارسال الطلب.
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