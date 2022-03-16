جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، دعوته إلى ضرورة فرض "منطقة حظر جوي" فوق الأراضي الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في كلمة له عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمام الكونجرس الأمريكي إن "روسيا اعتدت على أوكرانيا لتسلبها حقها في الحرية والسيادة، وأن القوات الروسية أطلقت نحو ألف صاروخ على أوكرانيا وقنابل عديدة ومسيرات خلال الثلاثة أسابيع الماضية، ما جعل الشعب الأوكراني يعيش في رعب حقيقي، مجددا مطالبته بفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأوكراني مخاطبا الكونجرس الأمريكي: نجدد الدعوة لفرض منطقة حظر جوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.