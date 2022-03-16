ارتفاع التضخم فى كندا فى فبراير إلى أعلى مستوى منذ 30 عاما

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم كان الأعلى منذ أغسطس من عام 1991، وهو أعلى من مستوى يناير البالغ 5.1 فى المائة، وحتى أعلى من 5.5 فى المائة التى توقعها الاقتصاديون فى استطلاع أجرته مؤسسة بلومبرج.

وكانت أسعار الطاقة عاملا رئيسيا فى الزيادة، حيث بدأت الأزمة المستمرة فى أوكرانيا فى رفع الأسعار خلال الشهر وحتى الشهر التالى، وقفزت أسعار التجزئة للبنزين بنسبة 6.9 فى المائة فى شهر فبراير وحده، وارتفعت بنحو الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

واستشهدت وكالة البيانات الفدرالية "بالصراع الجيوسياسى فى أوروبا الشرقية والشرق الأوسط" لارتفاع الأسعار، حيث أدت حالة عدم اليقين المحيطة بإمدادات النفط العالمية إلى زيادة الضغط على الأسعار.

وكانت الأسعار فى محلات البقالة عاملا رئيسيا آخر، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة فى المتاجر بنسبة 7.4 فى المائة فى العام الماضى.

وهذه هى أسرع وتيرة مكاسب لتلك الفئة منذ عام 2009.