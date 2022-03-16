جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، فى كلمة له عبر تقنية الفيديو كونفراس أمام الكونجرس الأمريكى، إن روسيا اعتدت على أوكرانيا لتسلبها حقها فى الحرية والسيادة، وأن القوات الروسية أطلقت نحو ألف صاروخ على أوكرانيا وقنابل عديدة ومسيرات خلال الثلاثة أسابيع الماضية، ما جعل الشعب الأوكرانى يعيش فى رعب حقيقى، مجددا مطالبته بفرض منطقة حظر جوى فوق أوكرانيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى يؤكد للكونجرس الأمريكى ضرورة فرض منطقة حظر جوى فوق أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.