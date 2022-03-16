الرئيس النمساوى يتفقد أحوال اللاجئين ويؤكد التزام بلاده باستيعاب النازحين

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين أن بلاده سوف تستمر فى دعم اللاجئين الأوكرانيين وتوفير كل احتياجاتهم وتأمين فرص العمل وأماكن الإقامة بالتعاون مع الأفراد والمجتمع المدنى والمنظمات الخيرية.





جاء ذلك خلال زيارة الرئيس النمساوى اليوم الأربعاء، لمركز رعاية اللاجئين الأوكرانيين فى فيينا ورافقه فى الزيارة حاكم العاصمة ميخائيل لودفيج.

وأعرب الرئيس النمساوى عن تعاطفه الشديد مع النازحين من أوكرانيا، حيث حرص على الاستماع إلى قصصهم وقد أكد الكثيرون للرئيس فان دير بيلين أن أقصى أمانيهم هو العيش فى سلام ولم الشمل مع العائلة والأصدقاء.

وأضاف الرئيس النمساوى أن النازحين تركوا منازلهم ومتعلقاتهم بحثا عن الأمان ولذا جاء دور النمسا فى تقديم المساعدة وتوفير الحياة الكريمة لهم معتبرا أن منظمات الإغاثة تقوم بدور هائل مثمنا أيضا دور كل من تبرع ولو بالقليل لصالح الشعب الأوكرانى.