دوام المدارس في رمضان 2022 بعد استئناف الدراسة حضوريًا الفصل الثالث وتطبيق دليل وقاية

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عمر شويل - جدة دوام المدارس في رمضان 2022 بعد قرار وزارة التعليم السعودي باستئناف الدراسة حضوريًا الفصل الثالث وفق خطة سير العملية التعليمية بالمملكة يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 الموافق 17 شعبان 2022م بجميع المراحل التعليمية السعودية مع تطبيق دليل وقاية الإرشادي الصادر من هيئة الصحة العامة على طلبة وطالبات المملكة الأقل من عمر 12 عام، وتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المحدث على الطلاب والطالبات فوق 12عام، إضافة لإلغاء كافة النماذج التشغيلية التي تم العمل بها في الفصل الدراسي الأول والثاني مع الإلتزام بباقي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإلغاء التباعد أثناء ممارسة الأنشطة الصيفية واللاصقية وطابور الصباح، مع العلم أن الاستمرار في استخدام للمنصات التعليمية عن بعد.

دوام المدارس في رمضان 2022

في نفس السياق السابق ذكره أكدت وزارة التعليم السعودي أن دوام المدارس في رمضان 2022 سيبدأ في موعده الطبيعي اليومي مع تقليل في ساعات الدوام مراعاة للصيام في الشهر الكريم مع العلم أنه سيتم الاستمرار في عمل منصات التعليم عن بعد كما هي وفق جداول الحصص اليومية للمراحل التعليمية المختلفة، كذلك شددت وزارة التعليم على استمرار التحصين للطلاب والطالبات فوق 12 عام للسماح لهم بالحضور للمدارس وفق خطة سير العملية التعليمية بالمملكة.

فيديو | لماذا تطبق دول كثيرة "نظام الفصول الدراسية الثلاثة ؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/gubHJcX5dY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | لماذا تطبق دول كثيرة "نظام الفصول الدراسية الثلاثة ؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/gubHJcX5dY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2021

استئناف الدراسة حضوريًا الفصل الثالث 1443-2022 بالسعودية

في نفس السياق السابق ذكره ووفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية اليوم أنه سيتم تطبيق الدليل الإرشادي الوقائي لتنظيم سير العملية التعليمية في ظل رفع الإجراءات الاحترازية بعد تقارير وزارة الصحة عن السيطرة على فيروس كورونا المستجد، وقد جاءت أبرز التعليمات الواجب اتباعها بالفصل الثالث بدليل وقاية كالتالي:

أولًا تم إلغاء النماذج التشغيلية المعتمدة من التعليم السعودي بالفصل الدراسي الأول والثاني.

كذلك تم استئناف الدراسة حضوريًا بشكل كامل بالفترة الصباحية لطلاب وطالبات المراحل التعليمية والمعاهد والتربية الخاصة والتعليم مستمر من يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 الموافق 17 شعبان 2022م.

أيضًا العمل على الإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الصحية بدليل وقاية المحدث المتمثل في إلغاء التباعد بين الطلاب بالفصول الدراسية والأنشطة الصيفية وطابور الصباح.

المتمثل في إلغاء التباعد بين الطلاب بالفصول الدراسية والأنشطة الصيفية وطابور الصباح. كما تم الإعلان عن الاستمرار في الإعتماد على المنصات التعليمية لإعداد الدروس والواجبات واستمرار منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وغيرها من المنصات الرقمية كما هي للتعليم عن بعد.

كذلك استمرار برنامج مهارات الطلاب والطالبات الخاصة بالمرحلة الإبتدائية وتفعيلها بالفصل الدراسي الثالث 2022.

في النهاية الإلتزام بشرط التحصين للفئات العمرية فوق 12 عام كما هي للطلاب والطالبات للدراسة حضوريًا.

استمرار بث الحصص التعليمية عبر المنصات والقنوات التعليمية 2022

في الختام يذكر أن وزارة التعليم السعودية تقوم برفع جداول دروس الحصص اليومية لكافة المراحل التعليمية على قنوات عين التعليمية السعودية والتي يتم متابعتها من خلال التالي: