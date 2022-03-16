رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا pdf برقم الامتحاني

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا pdf نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن تلك النتائج بعد التأكيد على اتمام إعلانها مؤخراُ بعد الانتهاء من عمليات الرصد ومراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي ونشر تلك النتائج اون لاين على موقع الوزارة الرسمي.

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي تم الانتهاء من عمليات رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، على ان يتم التأكيد على ان تلك النتائج أصبحت معلنة بعد الانتهاء من أعمال تلقي رغبات الطلاب على القبول الموازي وبعد الانتهاء ايضاً من عمليات رفع تلك النتائج على شكل ملفات pdf حتى أصبح الاستعلام عن تلك النتائج متاح أمام الجميع بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على شكل ملفات pdf عليه نستعرض ونوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طرق الاستعلام الصحيحة عن نتائج.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات وطرق الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي من المنزل فى جميع المحافظات العراقية عبر اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

تسجيل اسم الطالب الراعي داخل الايقونة المخصصة لها.

تسجيل رقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها.

النقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على الفور.

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية