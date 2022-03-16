تعرّفي على أسهل طريقة لتنظيف المراتب

تعرفي على أسهل طريقة لتنظيف المراتب من الجراثيم والميكروبات، فمن المعتاد وضع المراتب في مصدر لأشعة الشمس مثل النافذة ولكن هذا وحده غير كافي لتنظيف المراتب والتخلص مما بها من ميكروبات وبيكتيريا ولكنكم بحاجة إلى طريقة أخرى للتخلص منها، ولذلك خلال مقالنا التالي سوف نوضح طرقا ًًبسيطة من أجل تنظيف المراتب.

طرق تنظيف المراتب في المنزل

قد لا يهتم بعض الأشخاص بتنظيف المراتب اعتقاداً منهم أنها لا تتعرض للتوسخ ولا تحتاج إلى التنظيف، وغالباً يستخدمون غطاء مخصص المراتب لمنع تكون البقع عليها وينظفون هذا الغطاء فقط، لكن المراتب تعتبر بيئة لانتشار البكتيريا والجراثيم الضارة نظراً لأنها بيئة النوم وقد يتكون العرق على المراتب وهو بيئة لانتشار الجراثيم، ولذلك يجب تنظيفها باستمرار ويكتفي الأشخاص بوضعها في مصدر لأشعة الشمس ولكن هذا لا يكفي لكنها تحتاج إلى تنظيفها بشكل دوري كل شهر على الأقل بطرق أخرى.

تنظيف المراتب بالبيكينج صودا

عند التحدث عن تنظيف المراتب للتخلص مما بها من الميكروبات والجراثيم قد يخطر ببالك استخدام الماء والمنظفات، ولكن هذه الطريقة من طرف التنظيف الجاف لن تحتاجون خلالها إلى الما، ولكن تتم عن طريق نشر البيكنج صودا على المرتبة بالكامل وترك هذه المادة عليها لمدة نصف ساعة على الأقل ثم استخدام المكنسة الكهربائية من أجل إزالتها، وتكرر هذه الطريقة كل شهر لمنع الإصابة بالعدوى التي تنتج عن وجود هذه البكتيريا في المراتب.

نصائح للحفاظ على نظافة المراتب

الاهتمام بنظافة السرير من الأمور الضرورية لأنك تقضي عليها فترة طويلة أثناء النوم وقد يؤدي عدم نظافتها إلى إصابتك بالأمراض ويمكنك الحفاظ عليها نظيفة بالطرق التالية: