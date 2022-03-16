نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيزا تسوق الراجحي | معرفة الرسوم والشروط وكيفية الحصول عليها 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر فيزا تسوق الراجحي من أفضل لبطاقات الائتمانيّة التي أطلقها بنك الراجحي في المملكة العربية السّعوديّة، حيث يمكن استخدامها من أجل التسوق أو الشراء عبر الإنترنت أو ترتيبات السفر؛ فإنَّها تمنح العديد من المزايا بدون أي شروط إضافية، ولكن يتطلب استخدامها إلى الشحن المُسبق قبل الشروع باستخدامها، فقط ما عليك سوى شحن البطاقة قبل استخدامها، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طرق شحن البطاقة والشروط المطلوبة للحصول عليها.

فيزا تسوق الراجحي

يوفر مصرف الراجحي للعملاء فرصة الحصول على بطاقة فيزا تسوق الراجحي دون مطالبتهم بالحصول على أي موافقة ائتمانية. بالإضافة إلى العديد من الوظائف الخاصة يمكن أيضًا استخدام البطاقة للبيع والشراء عبر الإنترنت. وتتمثل ميزتها في إمكانية توصيلها للعملاء دون صعوبة بالإضافة إلى استلامها من قبل العملاء في نفس اليوم،تمكن بطاقة تسوق الراجحي العملاء استخدام البطاقة المدعومة بطرق الدفع “باي بال” من أجل إجراء جميع عمليات الشراء والمشتريات عبر الإنترنت.

رسوم فيزا تسوق الراجحي

وضع مصرف الراجحي الرسوم التي يجب دفعها على الذين يريدون الاشتراك في بطاقة التسوق الراجحي، وجائت قيمة الرسوم كالأتي:

رسوم بطاقة فيزا تسوق الراجحي : 105 ريال سعودي ويتم خصمها من البطاقة عند التفعيل.

الرسوم السنويّة لبطاقة تسوق الراجحي: 115 ريال سعوديّ.

قيمة رسوم السحب النقدي (أجهزة الصراف الآلي لمصرف بالراجحي): 75 ريال سعودي.

ضريبة السحب النقدي الدولي (غير ماكينات الراجحي): 75 ريال سعوديّ.

سعر قيمة السحب النقدي من صرافات البنوك الأخرى: 75 ريال سعودي.

قيمة إعادة إصدار بطاقة تسوق الراجحي أو استبدالها: 50 ريال سعودي.

رسوم إضافية على المعاملات بغير الريال السعودي (رسوم الخدمة على العمليات الدولية): 2.75%

رسوم الاعتراض الخاطئ: 50 ريال سعودي.

مميزات بطاقة تسوق الراجحي

تتميز بطاقة التسوق بالعديد من المميزات الرائعة والتي تجعل الإقبال علي البطاقة كبير، ومن أهم المميزات:

سهولة التحويل إلى حساب البطاقة عبر خدمة المباشر للأفراد.

توفر أفضل سعر لتحويل العمولات عند الاستخدام في الخارج.

تقدم خصومات فورية لدى أكثر من 50 محلاً تجارياً ونقطة بيع.

سهولة إصدار فوري للبطاقة لدى أيّ فرع من فروع مصرف الراجحي.

توفر إمكانية تقديم بالطلب عبر الإنترنت (خدمة المباشر للأفراد).

تُتيح خدمة التسوق الآمن عبر الإنترنت من خلال خطوات التوثيق، وكلمة السر لإتمام عمليات التسوق عبر الإنترنت، وكذلك الشريحة الذكية في البطاقة لحماية معلوماتكم الشخصية.

البطاقة متاحة لدى بعض المواقع الإلكترونية.

مقبولة لدى أكثر من 30 مليون نقطة بيع محلية ودولية بما في ذلك 900 ألف جهاز صراف آلي في مختلف أنحاء العالم.

توّفر خدمة (Visa Checkout) من أجل تسهيل الدفع الإلكتروني.

سهولة الشحن.

وإذا كنت من محبي البطاقات الائتمانية التي يقدمها مصرف الراجحي لعملاءه الكرام، فيمكنك بكل سهولة ويسر التعرف علي بطاقة الراجحي البلاتينية ومميزاتها وطريقة الحصول عليها بكل سهولة.

عيوب بطاقة تسوق الراجحي

يوجد القليل من العيوب في بطاقة الراجحي تسوق وهي:

البطاقة ليست هي الأفضل في برنامج التسويق الأجانب فالرسوم الخاصة بالمعاملات الدولية مرتفعة إلي حد ما.

يعتبر برنامج المكافئات أي من عمليات الكسب ضعيف.

تعد بطاقات مسبقة الشحن مقبولة بنسبة 50% في المكاتب الخاصة بتأجير السيارات، وحسب احتياجك تقوم باختيار البطاقة التي تناسبك.

طرق الحصول على بطاقة تسوق الراجحي

يوجد عدد من الطرق البسيطة والتي يمكن من خلالها عملاء مصرف الراجحي استخراج بطاقة صراف الراجحي أو بطاقة تسوق الراجحي، وذلك من أجل تسهيل عملية الحصول عليها للأفراد دون وجود أي صعوبة، وسوف نتعرف على هذه الطرق لاختيار الطريقة المناسبة للحصول على البطاقة وهي كالآتي:

زيارة أقرب فرع لبنك الراجحي

يمكن للعميل الحصول علي البطاقة من خلال زيارة أقرب فرع لبنك الراجحي، حيث سيتم إصدار البطاقة الائتمانية في خلال 30 دقيقة، حيث يقوم العميل بتعبئة النموذج الخاص ببطاقة التسوق الائتمانية ومن ثم تقديمها للموظف الموجود في فرع البنك.

يمكن أيضاً للعملاء تحديث بيانات الراجحي من خلال زيارة أحد فروع البنك.

بتعبئة نموذج طلب بطاقة تسوق

يمكن الحصول علي البطاقة من خلال القيام بتعبئة بيانات الطلب وتقديمها وسوف يعاود موظفي البنك بالاتصال بك فور إكمال إجراءات طلب البطاقة، والمعلومات التي يجب تعبئتها في النموذج هي كالآتي:

الاسم.

الجنسية.

الجنس.

العمر.

رقم الهوية الوطني أو رقم الإقامة.

قم بالإجابة علي سؤال هل لديك حساب في مصرف الراجحي.

أكتب كافة معلومات العميل المالية.

هل لديك راتب محول على الراجحي.

الراتب الشهري.

نوع القطاع.

منتجات بطاقات الائتمان.

أدخل معلومات الاتصال

رقم الجوال.

البريد الإلكتروني.

حدد المنطقة.

أفضل وقت لديك من أجل اتصال الاتصال.

وأخيرًا اضغط على تقديم.

الحصول على بطاقة تسوق الراجحي عبر مباشر للأفراد

يمكن لعملاء الراجحي استخراج البطاقة عبر مباشر الراجحي للأفراد من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول مباشرةً إلى موقع خدمة المباشر للأفراد.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك.

قم بالانتقال إلى أيقونة (بطاقات الائتمان).

اختيار خدمة (طلب بطاقة جديدة).

قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة.

ثم تقديم الطلب آليًا.

وأخيرًا في حال صدور الموافقة وانطباق الشروط، سيتم إرسال البطاقة الائتمانية إليك مباشرة في أي مكان عبر إحدى شركات النقل للطلب.

الشروط المطلوبة لإصدار بطاقة تسوق الراجحي

من أجل إصدار بطاقة فيزا الراجحي تسوق يوجد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في العميل، وهي كما يلي:

ضرورة وجود حساب في مصرف الراجحي خاص بالعميل، وفي حال عدم وجود حساب فيتوجب لذلك إنشاء حساب جديد.

تقديم صورة عن الهوية الوطنية أو الإقامة، ومراعاة أن تكون سارية الصلاحية.

تعبئة كافة بيانات نموذج طلب إصدار البطاقة.

ومن خلال معرفة الشروط تأتي شروط بطاقة الراجحي التسوق مشابهة لشروط بطاقة الراجحي السوداء.

طريقة شحن بطاقة تسوق الراجحي

يهتم العديد من عملاء بنك الراجحي عن كيفية شحن رصيد البطاقة، فسوف نتعرف علي الطريقة الصحيحة لشحن البطاقة عبر مباشر للأفراد عبر الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى خدمة مباشر للأفراد .

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك بالراجحي ومن ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اختيار البطاقات الائتمانية.

اختر خدمة الدفع المقدم.

ثم تحديد بطاقة التسوق .

قم باختيار الحساب الذي ترغب التحويل منه.

أدخل مقدار المبلغ المراد تحويله من الحساب إلي البطاقة.

اضغط على استمرار.

وأخيرًا سوف يأتي إشعار بأنه تمت العملية بنجاح، ومن ثم يتم تحويل المبلغ المراد للفيزا.

ويمكنك بكل سهولة معرفة خطوات فتح حساب ببنك الراجحي من خلال خدمة النفاذ الوطني، وذلك بطريقة إلكترونية وبدون بذل أي مجهود.

الغاء بطاقة تسوق الراجحي

في حال عدم الحاجة إلي بطاقة التسوق مرة أخرها أو فقدانها، يمكن لجميع عملاء الراجحي إلغاء البطاقة بكل سهولة ويسر من خلال القيام بعدد من الخطوات، حيث يمكن إلغاء البطاقة بكل سهولة من خلال القيام بما يلي:

يمكن الاتصال على خدمة عملاء الراجحي عبر الرقم 8001241222 .

. يمكنك أيضًا الضغط على الرقم المخصص للتحدث مع ممثل خدمة العملاء.

كتابة بيانات الشخص ألا وهي: الاسم الثلاثي لصاحب البطاقة. رقم الهوية. الرقم المخصص للجوال. رقم الفيزا المدون على الوجه الخلفي لها.

وأخيرًا تأكيد إلغاء الطلب.

في حال رغبة الشخص في إلغاء بطاقة التسوق التابعة لبنك الراجحي فعليه سداد كافة المديونيات إن وجدت لإكمال عملية إيقاف البطاقة.

إلغاء بطاقة فيزا تسوق الراجحي عن طريق مباشر أفراد

تعرفنا خلال الفقرة السابقة علي خطوات إلغاء تفعيل بطاقة فيزا تسوق الراجحي عبر خدمة عملاء البنك، وكذلك في هذه الفقرة سوف لكم خطوات إلغاء تفعيل فيزا تسوق الراجحي من خلال مباشر أفراد من خلال الموقع الرسمي أو التطبيق على الجوال دون الحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، وذلك من خلال الخطوات التالية :

في البداية يجب التوجه إلى خدمة مباشر أفراد.

يجب عليك تسجيل الدخول لحماية الحساب الجاري والذي يتطلب كتابة (اسم المستخدم، كلمة السر).

اضغط على زر “دخول”.

سوف تصل رسالة نصية إلى هاتفك رسالة تحتوي على كلمة المرور المؤمنة يتم كتابة كلمة المرور المؤقتة.

بعد ذلك قم بكتابة كلمة المرور في المكان المخصص لها.

اضغط على زر “التالي”.

بعد الانتقال للصفحة الرئيسية لحسابك قم باختيار قائمة البطاقات.

في النهاية سوف تنتقل إلى الصفحة التالية والتي توجد بها البطاقات الائتمانية التي تمتلكها، كل ما عليك فعله هو الضغط على أيقونة إلغاء بطاقة الائتمان الموجود أمام البطاقة الائتمانية التي ترغب في إيقافها.

تجديد بطاقة صراف الراجحي

يمكن لجميع عملاء مصرف الراجحي تجديد بطاقة صراف الراجحي للصراف الآلي من خلال الخطوات التالية:

أولاً يجب الذهاب إلى أقرب ماكينة صراف آلي التابعة للبنك.

ثم قم بالدخول إلى قائمة الشاشة الرئيسية.

ثم يتعين عليك بالضغط فوق خيارات التشغيل الأخرى.

بعد ذلك اضغط فوق عملية أخرى.

بعد ذلك يجب عليك الضغط فوق الزر تجديد.

في الخطوة التالية يجب الضغط فوق “موافق”.

في النهاية سوف تصل رسالة على الهاتف تخبرك بضرورة الذهاب إلى فرع البنك واستلام البطاقة الجديدة.

استخراج بطاقة صراف الراجحي من الجوال

يُمكن لعملاء بنك الراجحي استخراج بطاقة صراف الراجحي من الجوال بكلّ سهولة ويُسر من خلال أحد أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في المملكة العربية السّعودية؛ ومن ثم إدخال كود استخراج البطاقة المرسل إلى الجوال برسالة نصيّة إلى الجهاز، وذلك باتباع التعليمات التاليّة:

في البداية يجب التوجه إلى إحدى أجهزة الخدمة الذاتية في المملكة.

بعد ذلك الضغط على خيار (طباعة بطاقة صراف الراجحي).

قم بإدخال رقم حساب العميل في مصرف الرّاجحي.

ثم الضغط على أيقونة (تأكيد).

ادخل رقم الهوية الوطنية للعميل على جهاز الخدمة.

وفي تلك الأثناء يقوم المصرف بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف الجوال المعتمد لصاحب الحساب.

قم بإدخال الكود المرسل في الرسالة النصية إلى الجهاز.

ثم القيام بتأكيد البصمة.

وأخيرًا سيتولى جهاز الخدمة الذاتية طباعة بطاقة صراف الراجحي للعميل في اللحظة ذاتها.

وفي النهاية وبعد إتمام جميع الخطوات السابقة سوف يتم استخراج بطاقه صراف الرّاجحي من الجوال بكل سهولة ويسر.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم المعلومات الكافية المتعلقة بالفيزا، ومعرفة قيمة الرسوم اللازمة للبطاقة، بجانب معرفة أهم المميزات والعيوب المتعلقة بالبطاقة، وطريقة شحنها والتعرف علي جميع الشروط المطلوبة للحصول علي البطاقة، وكيفيه إلغاءها.