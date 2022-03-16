جاء ذلك خلال زيارة الرئيس النمساوى اليوم الأربعاء، لمركز رعاية اللاجئين الأوكرانيين فى فيينا ورافقه فى الزيارة حاكم العاصمة ميخائيل لودفيج.
وأعرب الرئيس النمساوى عن تعاطفه الشديد مع النازحين من أوكرانيا، حيث حرص على الاستماع إلى قصصهم وقد أكد الكثيرون للرئيس فان دير بيلين أن أقصى أمانيهم هو العيش فى سلام ولم الشمل مع العائلة والأصدقاء.
وأضاف الرئيس النمساوى أن النازحين تركوا منازلهم ومتعلقاتهم بحثا عن الأمان ولذا جاء دور النمسا فى تقديم المساعدة وتوفير الحياة الكريمة لهم معتبرا أن منظمات الإغاثة تقوم بدور هائل مثمنا أيضا دور كل من تبرع ولو بالقليل لصالح الشعب الأوكرانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس النمساوى يتفقد أحوال اللاجئين ويؤكد التزام بلاده باستيعاب كل النازحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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