تراجع سعر خامات أوبك إلى 102.86 دولار للبرميل

وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوى لسعر سلة خاماتها للعام الماضى بلغ 69.89 دولارا للبرميل.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أن أسعار العقود الاجلة للنفط ارتفعت بشكل حاد فى فبراير الماضى مقارنة بالشهر السابق له بدعم من أساسيات سوق النفط العالمية وبسبب الصراع الجيوسياسى المتصاعد فى أوكرانيا إلى جانب "تبدد المخاوف" من تأثير فيروس (كورونا).
وكان تحالف (أوبك+) أكد فى اجتماعه الوزارى الـ 26 بأن الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته تشير إلى أن السوق متوازن بشكل جيد، وأن التقلبات الحالية لا تنتج عن التغيرات فى أساسيات السوق من العرض والطلب ولكن أساسا بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية.
وأوضح التحالف أن نصف هذه الزيادة (400 ألف برميل) يوميا ستأتى من روسيا والسعودية أكبر منتجين للنفط مشاركين فى اتفاق (أوبك+)، وستتمكن روسيا والسعودية الشهر المقبل من زيادة إنتاجهما بمقدار 105 آلاف برميل يوميا لكل منهما حتى 10.436 مليون برميل يوميا.
وتمكنت دول تحالف (أوبك +) من استئناف حوالى ثلثى الإنتاج الذى توقف فى المراحل الأولى من جائحة فيروس (كورونا) فيما لا تزال (أوبك) وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض فى المعروض ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد فى السابق.
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