عاجل- بوتين يكشف السبب الرئيسى للعملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى كلمة له نقلتها فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، اضطررنا لبدء العملية الخاصة فى أوكرانيا ليس لاحتلالها وإنما لمساعدة سكان الدونباس، مؤكدا أن العملية العسكرية فى كييف تهدف بالمقام الأول لحماية مواطنى دونباس الذين تعرضوا للقمع والإبادة.

وتابع بأن النظام النازى فى أوكرانيا يمكن أن يحصل على أسلحة دمار شامل، لذلك بدأنا عمليتنا العسكرية الخاصة.

واستطرد، بأن التقدم العسكرى للناتو اقترب من حدود روسيا ولن نسمح بأن تستخدم أوكرانيا كجبهة ضدنا، مضيفا لقد اقترحنا على الجانب الأوكرانى سحب جنودهم من حدودنا ولكنهم رفضوا.

كما أكد بوتين عدم تخلى بلاده عن شرط حيادية أوكرانيا فى أى تسوية سلمية، مضيفا سننجز كل أهدافنا من العملية الخاصة فى كييف، معربا فى نفس الوقت عن استعداد بلاده للمحادثات.

وعن العقوبات الاقتصادية، قال بوتين، إنها انعكست سلبا على الدول الغربية، مضيفا أن الغرب يزعزع الاقتصاد العالمى لا سيما من خلال جعل الدولار العملة الوحيدة.

وتابع بأت الغرب وجد فى عمليتنا العسكرية على أوكرانيا ذريعة لفرض عقوبات واسعة على روسيا وإضعافها، فهو يمول حملة إعلامية هائلة مناوئة لنا.

وفيما يخص المساعدات الإنسانية، أكد بوتين على مواصلة فتح الممرات وإيصال المساعدات فى المدن الأوكرانية.