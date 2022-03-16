طلب عاجل من الرئيس الأوكرانى للكونجرس

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، فى تصريحات عبر الفيديو أمام الكونجرس الأمريكى، أن روسيا حولت سماء أوكرانيا إلى مصدر موت، مؤكدا أن بلاده لن تستسلم أمام العملية العسكرية الروسية المستمرة على بلاده.

وتابع الرئيس الأوكرانى، بأن روسيا لم تهاجم أرضنا فحسب بل تهاجم قيمنا بكل شراسة وضراوة، مضيفا نحن نخوض حربا لتقرير مصيرنا للحفاظ على ديمقراطيتنا.

كما جدد زيلينسكى طلبه بفرض حظر للطيران فوق بلاده، قائلا "لدينا حاجة إلى حماية سمائنا ولن يتوقف الموت إلا من خلال حظر الطيران".

وأكد على ضرورة إصدار حزم عقوبات متوالية حتى تتوقف العملية العسكرية الروسية، قائلا "يجب أن تشمل العقوبات كل الشخصيات والشركات الروسية"، مطالبا الكونجرس بالضغط على الشركات الأجنبية للخروج من موسكو.

كما دعا الكونجرس لفرض عقوبات تمنع روسيا من الحصول على أى أموال تمكنها من استمرار عمليتها العسكرية، وفقا لما أودرته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.