توفي الرئيس التنفيذي لشركة "سبائك الكويت" والمحلل الاقتصادي، الدكتور رجب حامد الأربعاء.

ورجب حامد هو الرئيس التنفيذي لشركة "سبائك الكويت" ومدير المركز العربي التركي للذهب والمجوهرات، والمستشار الفني للاتحاد العربي للذهب. وكان حامد يشغل أيضا، خلال السنوات الأخيرة، منصب المستشار الإعلامي للاتحاد الكويتي للذهب والمجوهرات، إلى جانب حضوره الدائم مع قناة "دوت الخليج"، لتحليل المستجدات الاقتصادية. ونعت الأوساط الاقتصادية والإعلامية الراحل الذي فقدته الساحة الاقتصادية في العالم العربي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة المحلل الاقتصادي رجب حامد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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