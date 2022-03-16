رحلات مباشرة نحو إسرائيل.. اليهود المغاربة يتنفسون الصعداء

لن تضطر سوزان بعد اليوم إلى التفكير في عناء الرحلة إلى إسرائيل، بعد أن أصبح بإمكانها السفر إلى تل أبيب عبر رحلات جوية مباشرة، إنطلاقا من المغرب.

وسوزان هي واحدة من المغاربة اليهود الذين ابتهجوا بإطلاق الرباط لهذا الخط الجوي المباشر، الذي سيسهل السفر بين المغرب وإسرائيل، بعدما كانت الرحلات في السابق تتم بطريقة غير مباشرة عبر بلدان أوربية.

ونهاية الأسبوع الماضي، أقلعت من مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء أول طائرة تابعة للخطوط الجوية المغربية، في اتجاه مطار بن غوريون بتل أبيب.

وضمت هذه الرحلة التدشينية وفدا من رجال الأعمال وشخصيات من عالم الثقافة والفن.

ويؤكد المغرب أن تسهيل السفر بين المملكة وإسرائيل يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تحافظ على "روابط متينة مع وطنها الأم" كما يهدف إلى تمكين السياح ورجال الأعمال من السفر بين البلدين.

وكانت تل أبيب قد بادرت بإطلاق خط جوي مباشر في اتجاه مراكش في آواخر يوليو الماضي، لكن الرحلات علقت بسبب إغلاق الحدود.

واستأنف المغرب وإسرئيل علاقاتهما الديبلوماسية في ديسمبر 2020، ومنذ ذلك الحين وقع البلدان عددا من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية الهامة.

تذكرة بلا قيود نحو الوطن

وتستحضر سوزان أبيطان مغربية يهودية مقيمة بمدينة الدار البيضاء، المشاكل التي كانت تواجهها، في السابق، أثناء سفرها لزيارة أقاربها في تل أبيب. حيث كان لا بد من من المرور عبر "رحلات ترانزيت" والتوقف لساعات طويلة في مطارات بتركيا أو فرنسا أو إيطاليا.

وفي حديث لموقع "دوت الخليج"، تعتبر الفاعلة الجمعوية أن فتح الخط الجوي المباشر بين المغرب وإسرائيل "يحقق أمنية كانت ترددها كلما حلت في مطارات العبور".

وتكشف السيدة السبعينية، أنها تخطط للسفر إلى تل أبيب في العاشر من أبريل المقبل للاحتفال رفقة عائلتها هناك بأعياد الفصح اليهودية، التي تنطلق في الخامس عشر من نفس الشهر. وتقول إنها تتطلع بشوق، لخوض تجربة أول رحلة مباشرة نحو إسرائيل.

وبنبرة لا تخلو من الدعابة والحماس، تؤكد سوزان أنها ستصطحب معها في رحلة العودة، كل أفراد عائلتها المقيمين في إسرئيل، وتضيف "لا بد أن يعيشوا هذه التجربة المفعمة بمشاعر الانتماء للوطن".

من جهتها، تؤكد فاني ميرغي، مغربية يهودية من مدينة الدار البيضاء، أن المغرب لم يغلق أبوابه يوما أمام جاليته في إسرائيل، لكنه بفتح هذا الخط الجوي المباشر يكون قد منح "تذكرة بدون أية قيود نحو الوطن" وهو ما كان يتطلع إليه كل المغاربة القاطنين بإسرائيل.

وتضم إسرائيل نحو مليون يهودي من أصل مغربي، ويرتبط هؤلاء بصلات وثيقة مع المغرب.

وفي تصريح لـ"دوت الخليج"، تعتبر فاني أن كلفة الرحلات المباشرة ستشجع العديد من العائلات والسياح على تبادل الزيارات بين البلدين، مشيرة إلى أن الرحلات غير المباشرة كانت مكلفة من الناحيتين المادية والصحية.

وحددت شركة الخطوط الجوية المغربية سعر الرحلات من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مطار بن غوريون بتل أبيب، بما يناهز 375 دولارا.

وسيتم تنظيم أربع رحلات في الأسبوع انطلاقا من المغرب، على أن ترفع الوتيرة لاحقا إلى خمس رحلات.

تنشيط السياحة

ويستقطب المغرب سنويا نحو 50 ألف سائحا من إسرائيل، ويراهن مع فتح المجال الجوي بين البلدين على جذب 200 ألف سائح.

وتؤكد شركة الخطوط الملكية المغربية أن الرحلات المباشرة تهدف إلى تمكين السياح ورجال الأعمال من السفر بين البلدين.

ويستعد أحمد الشريكي، وهو مغربي يملك وكالة أسفار في حيفا، لاستقبال عدد أكبر من السياح الراغبين في زيارة المملكة.

وفي تصريح لموقع "دوت الخليج"، يؤكد الشريكي، المقيم في إسرائيل منذ ثلاثين عاما، أنه ينظم سنويا عشرات الرحلات، التي يرافق فيها كمرشد سياحي، سياحا إسرائيليين إلى المملكة.

وبالنسبة إليه، فإن فتح الخط المباشرة سيشجع أعدادا أكبر من الإسرائيليين على زيارة المملكة.

وسبق لأحمد الشريكي أن نظم رحلات على متن شركات الطيران الإسرائيلية التي تسير منذ، الصيف الماضي، رحلات مباشرة بين مراكش وتل أبيب.

تقاسم الرموز

وعلى هامش الرحلة التدشينية للخط المباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب، وقعت شركة الخطوط الملكية المغربية "لارام" وشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال" اتفاقية لتقاسم الرموز.

وحسب بلاغ للشركتين، فإن "الاتفاقية تعتبر لبنة أولى لمشروع التعاون من أجل توفير اختيارات أكثر تنوعا من حيث الوجهات، ورحلات أكثر سلاسة، إضافة لتجربة سفر متميزة".

وقال أفيكال سوريك، الرئيس المدير العام لشركة (العال)، إن "هذا التعاون بين الحاملين الرسميين لعلمي البلدين في مجال النقل الجوي، يمثل إنجازا كبيرا تم تحقيقه خلال وقت وجيز".

وأضاف أن "هذه الاتفاقية ستمنح الإسرائيليين عرضا إضافيا ومتنوعا من الرحلات نحو المغرب وإفريقيا. فالمغرب يمثل وجهة سياحية محببة للإسرائيليين، ونحن مقتنعون أن وجهة إسرائيل ستستقطب بدورها المغاربة كوجهة سياحية مغرية".

وتسير شركة العال حاليا رحلات مباشرة نحو المغرب بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع.