التسجيل في نظام الدعم الوطني للعمانيين وشروط القبول

أتاحت سلطنة عمان للمواطنين خدمة التسجيل على نظام الدعم الوطني للعمانيين للاستفادة من برامج الدعم للوقود والكهرباء، وذلك وفقاً لضوابط وشروط أعلنت عنها الهيئة المختصة بتقديم الدعم حيث أشارت الهيئة أن المستخدمين الحاليين ليسوا بحاجة إلى إنشاء حساب جديد مرة أخرى، ويمكنهم الدخول بحساباتهم على النظام والتقدم بطلبات الحصول على برامج الدعم الأخرى، وأوضح نظام الدعم العماني للمواطنين ضرورة تحديث الرقم المدني والبيانات الأخرى لشركة التوزيع المعنية قبل البدء في التسجيل الإلكتروني وإنشاء حساب جديد، ويتم قبول طلب التقديم والإستفادة من الدعم عند استيفاء الشروط والبيانات المطلوبة.

شروط دعم الوقود

أعلن نظام الدعم الوطني العماني عن الضوابط والمعايير المطلوبة من المواطنين، والتي يجب توفرها لكي يتمكن المستفيد من برنامج الدعم التقدم بطلب الحصول على دعم الوقود، وأضاف النظام أن الحكومة العمانية هي المسؤولة عن إعداد هذه الضوابط لكي يصل الدعم إلى المستحقين، وجائت هذه الشروط فيما يلي:

الأفراد الذي تزيد أعمارهم عن 18 عام ويمتلكون مركبة أو قارب صيد.

الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 950 ريال عماني.

دعم الوقود يتضمن بنزين 91 فقط.

نظام دعم الوقود خاص بالمواطنين الذين يمتلكون مركبات عامة أو الصيادون أصحاب المراكب فقط.

الإستفادة من برنامج الدعم يكون عبر بطاقة دعم الوقود، ويمكن للمتقدم الحصول عليها من شركة التسويق والتي يختارها المواطن مسبقاً قبل طلب الدعم.

يمكن الحصول على البطاقة من شركة المها العمانية وشركة نفط عمان أو شركة شل العمانية للتسويق.

معايير دعم الكهرباء والمياه

ذكر نظام الدعم الوطني أن المستفيدين من دعم الكهرباء والمياه هم المواطنين الذي ينطبق عليهم الشروط الخاصة بنظام الدعم الوطني، ويمتلكون حساب كهرباء ساري المفعول، وتتمثل المعايير في: