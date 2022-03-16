موعد صرف المعاشات التقاعدية بشكل دوري في الإمارات

أعلنت هيئة المعاشات والتأمينات الإجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن موعد صرف المعاشات التقاعدية للمواطنين المستحقين من كل شهر حيث ذكرت الهيئة مواعيد جديد وفقا ً للتعديلات الأخيرة في نظام العمل داخل الإمارات، وحددت الهيئة يوم 25 من كل شهر لصرف المعاشات التقاعدية للمستحقين.

نظام مد الحماية التأمينية

ذكرت الهيئة العامة للمعاشات نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين الإماراتيين والمقيمين خارج البلاد بالتحديد في إحدى دول الخليج العربي، وأضافت الهيئة أن الحماية التأمينية تشمل المواطنين العاملين في الخارج، وتعطيهم نفس الإمتيازات كما لو كان يعمل داخل دولة الإمارات، وأضافت هيئة المعاشات عن الضوابط والشروط المطلوبة من المواطنين العاملين في دول الخليج العربي للتقديم في نظام مد الحماية التأمينية كما ذكرت الهيئة مجموعة من الخطوات المهمة للإماراتيين العاملين بالخارج للتقدم بطلب نظام الحماية التأمينية بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بالهيئة.

خطوات طلب نظام مد الحماية التأمينية

أعلنت هيئة المعاشات خطوات طلب نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولة الإمارات وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:-