نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المعاشات التقاعدية بشكل دوري في الإمارات في المقال التالي
أعلنت هيئة المعاشات والتأمينات الإجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن موعد صرف المعاشات التقاعدية للمواطنين المستحقين من كل شهر حيث ذكرت الهيئة مواعيد جديد وفقا ً للتعديلات الأخيرة في نظام العمل داخل الإمارات، وحددت الهيئة يوم 25 من كل شهر لصرف المعاشات التقاعدية للمستحقين.
نظام مد الحماية التأمينية
ذكرت الهيئة العامة للمعاشات نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين الإماراتيين والمقيمين خارج البلاد بالتحديد في إحدى دول الخليج العربي، وأضافت الهيئة أن الحماية التأمينية تشمل المواطنين العاملين في الخارج، وتعطيهم نفس الإمتيازات كما لو كان يعمل داخل دولة الإمارات، وأضافت هيئة المعاشات عن الضوابط والشروط المطلوبة من المواطنين العاملين في دول الخليج العربي للتقديم في نظام مد الحماية التأمينية كما ذكرت الهيئة مجموعة من الخطوات المهمة للإماراتيين العاملين بالخارج للتقدم بطلب نظام الحماية التأمينية بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص بالهيئة.
خطوات طلب نظام مد الحماية التأمينية
أعلنت هيئة المعاشات خطوات طلب نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولة الإمارات وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:-
- تسجيل الدخول على حسابك الشخصي في البوابة الإلكترونية للهيئة.
- قبل التسجيل على الخدمة يجب توافر الشروط والمتطلبات التي حددتها الهيئة.
- ستظهر الشروط والضوابط التي حددتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية من خلال البيانات التفصيلية التي ستظهر للمتقدم عند الدخول على الخدمة.
- عند استيفاء الشروط المطلوبة قم بالدخول على قائمة الخدمات الموجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
- اضغط على خيار تسجيل مواطني دولة الإمارات العاملين في دول مجلس التعاون.
- بعد ذلك إضغط على خيار “التقديم على الخدمة”.
- أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة، ويمكنك التسجيل باستخدام الهوية الرقمية الإماراتية.
- قم بتحديد نوع الطلب المقدم وهو “التحاق”.
- بعد ذلك ستنتقل مباشرةً إلى خطوة رفع المرفقات المطلوبة.
- يجب مراعاة حجم الملف ونوعه قبل الرفع على المنصة.
- أدخل بيانات صاحب العمل ثم بيانات المؤمن عليه وبيانات صاحب الطلب.
- بعد الإنتهاء من إدخال البيانات المطلوبة ورفع المرفقات سيظهر رقم الطلب المرجعي.
- عليك الاحتفاظ به لاستخدامه في مراجعة طلبك مرة أخرى والتحقق من الحالة.
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