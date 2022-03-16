نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قرعة الحج الجزائر 1443 وزارة الداخلية والجماعات المحلية النتيجة الجمعة 18-3-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب المواطنين في الجزائر، موعد إعلان نتائج القرعة الخاصة بالحج للعام 2022، وتفعيل رابط نتائج الحج الجزائر 2022، لمعرفة المقبولين لأداء فريضة الحج هذا العام، وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر، فتح رابط التسجيل في العمرة لهذا العام، مما أدخل السرور والبهجة في نفوس الراغبين في زيارة الأماكن المقدسة، بعد توقف العمرة لمدة ثلاث مواسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي جعل السعودية توقف تأشيرات الحج والعمرة.

كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، قد استقبلت طلبات الحج منذ فترة وفق ضوابط وشروط حددتها، من حيث السن وضرورة وجود محرم مع النساء الأقل من 45 عام، وأشترطت أن يكون المتقدم لم يؤدي الفريضة منذ 7 سنوات، واليوم أعلنت الوزارة عن موعد إعلان نتائج الحج، وهو ما سنقدمه لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، فكونوا معنا لتتعرفوا على طريقة الإستعلام الإلكتروني عن نتائج الحج بسهولة.

تعمل السلطات الجزائرية على ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، خاصة بالتزامن مع إنتشار الأوبئة والفيروسات، وقامت الحكومة الجزائرية بإنشاء موقع بوابة العمرة الإلكترونية الجزائرية، لإستقبال التسجيل لأداء العمرة إلكترونياً، والتي سيتم بدأ التقديم لها يوم السبت القادم الموافق 19 مارس 2022، كل هذه الخدمات الإلكترونية تيسر على المواطنين وتقتصر الجهد والوقت، وتمنع تذايد الإصابات وفيما يلي ألية الاستعلام عن نتائج الحج إلكترونياًُ.

رابط نتائج قرعة الحج الجزائر 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني interieur.gov.dz.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ” الاسم، الرقم الوطني “.

كتابة رقم أستمارة تقديم طلب الحج.

النقر على أيقونة عرض النتيجة ليتم إيضاح القبول من عدمه.

موعد إعلان نتائج قرعة الحج

كما أعلنت وزارة الداخلية أن الإعلان الرسمي عن قرعة الحج، سوف يكون يوم الجمعة القادمة الموافق 18 من شهر مارس الحاري، وقالت أنه في حالة أن حدث أي عطل أو أي شيئ يعيق إعلان النتيجة في هذا الموعد، سوف يتم توضيح ذالك عبر الموقع الرسمي للوزارة.

الديوان الوطني للحج والعمرة الجزائري

هو الوزارة أو الجهة المسئولة عن تنظيم كافة إجراءات الحج والعمرة في الجزائر، يقدم الديوان جميع الخدمات التي يحتاجها الحاج أو المعتمر إلكترونياً، ويعد بمثابة مرجعية لكل المواطنين في أمور الحج والعمرة، من أجل تقديم أفضل الخدمات للجزائريين، وبذالك نكون قد وصلنا لنهاية المقال تتمنى أسرة موقع ثقفني لجميع المتقدمين للحج هذا العام التوفيق.