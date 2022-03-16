عاجل- روسيا تغلق 10 مواقع إعلامية أجنبية

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الروسية، قد حظرت فى وقت سابق، كل من موقعى "فيسبوك" و"تويتر"، حيث قالت الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات فى روسيا، إنها حجبت موقع "فيسبوك" التابع لشركة ميتا بلاتفورمز ردا على ما قالت إنها قيود على الدخول إلى وسائل الإعلام الروسية على منصته.
وتتهم روسيا منصات التواصل الاجتماعى مثل "فيسبوك" و"تويتر" بفرض رقابة توصف بالمشددة على المحتوى الذى يروج وجهة النظر الروسية أو الأفكار المناوئة للغرب.
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