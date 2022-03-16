عاجل- دولة محايدة.. تعثر جديد فى مفاوضات روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن "الضمانات الأمنية يجب أن تكون محور المحادثات مع روسيا"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وكان الكرملين، اعتبر فى وقتٍ سابق اليوم، أن "خيار إنشاء دولة منزوعة السلاح لديها جيشها الخاص فى أوكرانيا على غرار النمسا أو السويد يمثل حلا وسط"، متابعا أن "هذا خيار يمكن اعتباره تسوية حقيقية".

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