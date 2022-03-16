عاجل- لافروف يكشف شرط بوتين للقاء زيلينسكى

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، أن هدفنا من العملية العسكرية فى أوكرانيا هو حماية مواطنينا فى دونباس، مؤكدا أن أوكرانيا قدمت سابقًا تعهدات ولم تلتزم بها. وتابع: "لن ننسى هدف نزع السلاح فى أوكرانيا، لذلك يجب نزع السلاح لضمان عيش الشعب الأوكرانى فى سلام"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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