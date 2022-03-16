"أدنوك" توقع مذكرة تفاهم مع "كوزمو" اليابانية

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مذكرة تفاهم مع شركة "كوزمو" اليابانية، بهدف التعاون في مجال خفض الانبعاثات.

وتهدف مذكرة التفاهم بين "أدنوك" و"كوزمو" لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات، بما في ذلك تقنيات عزل الكربون.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع التزام أدنوك بخفض الانبعاثات، لترسخ مكانتها كمورد عالمي موثوق للنفط الأقل كثافة في الكربون.

واعتمد مجلس إدارة "أدنوك"، في ديسمبر الماضي، استراتيجية الشركة في مجال قطاع الطاقة الجديدة التي تهدف للحد من البصمة الكربونية لعملياتها والاستفادة من فرص النمو والتطور في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين وأنواع الوقود الأخرى منخفضة الكربون.

ويأتي هذا التوجه بعدما أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الرائدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتوجهها نحو مستقبل منخفض الكربون.