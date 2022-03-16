محمد بن زايد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان سبل الشراكة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الأربعاء، علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات وبريطانيا، ومسارات التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرئيس الوزراء البريطاني، في قصر الشاطئ في أبوظبي، بحضور الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

ورحب ولي عهد أبوظبي بزيارة بوريس جونسون إلى دولة الإمارات، والتي تأتي في إطار الحرص المتبادل على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين ضمن جهودهما في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع الإنسانية للمدنيين.

كما ناقش ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء البريطاني استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا السياق، دعوة الإمارات إلى ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية مختلف النزاعات والخلافات والملفات بين الدول بما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تولي اهتماما خاصا بتطوير علاقات تعاونها والتنسيق المشترك مع الإمارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.