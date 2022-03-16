تفاصيل باقات دو للمكالمات الدولية وطريقة الاشتراك بها 2022

باقات دو الشهرية، تقدم شركة دو الكثير من الباقات ذات المزايا المتعددة سواء الدقائق المحلية والدولية أو الرسائل النصية والأهم هو عدد وحدات الانترنت وسرعة الانترنت وهو أهم ما يميز باقات دو الشهرية، ونظرًا لكثر عدد مستخدمي شبكة دو إليكم في السطور التالية مجموعة من أبرز باقات دو للمكالمات المحلية والدولية.

باقات دو الشهرية لدقائق المكالمات الدولية

نتيجة لزيادة عدد الأشخاص القادمين من خارج الإمارات ورغبتهم في التواصل مع ذويهم المقيمين خارج الإمارات فقد سهلت شركة دو من توفير باقات دو للمكالمات الدولية بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع والعديد من المزايا الأخرى وأهم مزايا باقة دو الشهرية للمكالمات الدولية:

أنها تحاسب العميل بسعر الثانية وليس الدقيقة. سعرها مخفض ومناسب للجميع. لا توجد رسوم إضافية مكملة. التخفيض ساري لأكثر من مئة دولة. الاشتراك في الباقة من خلال كود #70*135*.

باقات دو الشهرية للمكالمات المحلية

أما عن باقات المكالمات المحلية من شركة دو بالإمارات فمنها:

باقة دو 50 درهم الشهرية

ثلاثون دقيقة محلية أو دولية حسب حاجة العميل. الاستخدام مجاني لمواقع التواصل الاجتماعي والدردشة. توفر عدد 750 ميجا بايت للإنترنت شهريًا. الاشتراك يتم بالاتصال على كود #3*135*.

باقة دو 35 درهم الشهرية

أما عن تلك الباقة فهي أقل في السعر من الباقة السابقة وتتميز بالآتي:

تقدم خمسمائة ميجا بايت لتصفح الانترنت شهريًا. مع توفير خمسة عشر دقيقة للمستخدم يتاح له استخدامها دقائق محلية أو دولية. سعر الباقة الشهري خمسة وثلاثون درهمًا. للاشتراك في الباقة يتم طلب الكود التالي على لوحة الاتصال #3*135* لاختيار الباقة.

باقة دو 2 درهم الشهرية

تتميز تلك الباقة بأن العميل يمكنه تجربتها لمدة يوم كامل بدون رسوم أي مجانًا. وللاشتراك المجاني في الباقي يتم طلب كود #3733*135. أما للاشتراك بعد تجربة الباقة لخصم قيمة الباقة فيتم من خلال طلب كود #11*135*.

طريقة معرفة رصيد دو للعملاء

للتعرف على قيمة الرصيد في خط دو للعملاء شركة دو هناك أكثر من طريقة لذلك منها: