فرنسا تدعو للالتزام بحماية الصحفيين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دعت السلطات فى فرنسا، للالتزام بضمان حماية الصحفيين الذين يغطون الحرب الروسية فى أوكرانيا، وذلك بعد مقتل خمسة صحفيين بينهم صحفى إيرلندى فرنسى منذ بدء الأزمة الروسية فى 24 فبراير الماضي.





وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء، أن منظمة مراسلون بلا حدود دقت فى 8 مارس الجارى ناقوس الخطر متهمة القوات الروسية بإطلاق النار عمدا على سيارات تحمل لافتات صحافة. وكانت أمينة المظالم الأوكرانية لحقوق الإنسان"لودميلا دينيسوفا" قد قالت أمس الثلاثاء، إن ثلاثة صحفيين على الأقل لقوا حتفهم، كما أصيب أكثر من 30 آخرين منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

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