الشرطة العراقية تعتقل إرهابيا فى كربلاء

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة فى متابعة المطلوبين وتسليمهم إلى القضاء، تمكنت قوة من اللواء السادس عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطنى من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4) إرهاب فى محافظة كربلاء".
وأوضح البيان أن المتهم تم تسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة.
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