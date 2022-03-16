الناتو: اجتماع وزراء دفاع الحلف سيبحث تعزيز العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبرج: "علينا تعزيز قدرات حلف الناتو، ونشدد على ضرورة عدم تصعيد الأزمة فى أوكرانيا"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. و يلتقى وزراء الدفاع بدول الناتو اليوم، لمناقشة الأزمة الأوكرانية. وكانت بولندا طالبت بتشكيل "بعثة سلام" أطلسية تحظى بـ"حماية قوات مسلّحة" من أجل مساعدة أوكرانيا.

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