غدا.. مستشار النمسا يبدأ جولة فى دول غرب البلقان

جدة - نرمين السيد - وقال نيهمر - فى تصريحات اليوم الأربعاء - إن المحطة الأولى فى الجولة هى صربيا، وتستغرق الزيارة يومين، مشيرا إلى أن صربيا تجنبت حتى الآن اتخاذ موقف واضح فى الصراع بين روسيا والغرب.

وأضاف المستشار النمساوى "أنه سوف يجرى بعد غد الجمعة، محادثات فى كل من البوسنة والهرسك وكوسوفو، حيث يخشى الاتحاد الأوروبى من حدوث توترات جديدة وزعزعة للاستقرار من قبل روسيا فى الدولتين".

وتابع" يجب ألا نترك هذه المنطقة المهمة فى الجوار الأوروبى المباشر لجهات فاعلة أخرى مثل روسيا ولن نسمح بزعزعة استقرار المنطقة".. مشيرا إلى أنه لدى أوروبا مصلحة خاصة فى الاستقرار والتنمية الاقتصادية فى جميع دول غرب البلقان.