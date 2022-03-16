رابط منحة 100 الف دينار “منحة غلاء المعيشة” عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa gov iq

رابط منحة 100 الف يتصدر محركات البحث بعد قرار مجلس الوزراء خلال الجلسة الاعتيادية بالتعديل على القرار رقم 72 الذي جاء في سنة 20222 وذلك بشأن منحة 100 الف دينار عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية molsa gov iq حيث ذكر المكتب الإعلامي في احد البيانات بتاريخ 15 مارس، أنه تم الموافقة على تعديل القرار الخاص بالمنحة المذكورة، مما جعل منحة 100 الف في مفضلة الباحثين على الإنترنت، للتعرف على المشمولين في منحة 100 الف عبر موقع molsa gov iq ، حيث تقوم الحكومة على تقديم منحة 100000 دينار ولمرة واحدة، تحت اسم منحة غلاء المعيشة وهناك العديد من الفئات المستفيدة من منحة غلاء المعيشة والتي نستعرضها بالتفصيل عبر هذا التقرير.

المشمولين في منحة 100 الف

يتم تقديم منحة 100 الف دينار للعديد من الفئات كما هو موضح.

المتقاعدين الذين لا يزيد راتبهم عن 500000 دينار.

الموظفون الذين لا يزيد دخلهم عن 500.000 دينار.

الأسر التي تتقاضي راتب الرعاية الاجتماعية.

الأسر الذين يتقاضون راتب المعين المتفرغ.

الأشخاص ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

الأسر الذين شملتهم المنحة بالقرار الخاص باللجنة العليا للسلامة والصحة لسنة 2019.

طريقة صرف منحة 100 الف دينار

يتم صرف منحة غلاء المعيشة وهى منحة 100 الف التي ظلت حديث الشارع خلال الأيام الأخيرة، من خلال احد الطرق التالية:

من خلال المصارف العادية.

عن طريق بطاقة (كي كارد) مثل صرف الراتب الشهري.

رابط منحة 100 الف دينار

الجدير بالذكر أن هناك العديد يبحثون عن رابط تسجيل منحة 100 الف دينار بغرض التسجيل في المنحة، وخاصة بعد الإعلان عنها، والجدير بالذكر أن البيانات الخاصة بالمستفيدين مسجلة تماماً عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa gov iq وبالتالي يمكنكم الدخول على رابط منحة 100 الف وخاصة بعد إعلان الوزارة عنها.

رابط تسجيل منحة 100 الف

الجدير بالذكر انه سوف يتم الإعلان عن رابط التسجيل في منحة 100 دينار من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، مثل ما حدث في المنح الأخرى التي تم تقديمها، حتى يتمكن العديد من المستفيدين من الدخول على استمارة منحة 100 الف التي يتم الإعلان عنها لاحقاً.