هولندا ودول أخرى ستواصل إمداد أوكرانيا بالسلاح

قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرن، اليوم الأربعاء، إن هولندا ودول حلف شمال الأطلسي الأخرى ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة حتى ولو كانت هذه الإمدادات هدفا للهجمات الروسية.
وقالت أولونجرن لدى وصولها لحضور الاجتماع مع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل “ستواصل هولندا ودول أخرى إمداد أوكرانيا بالأسلحة”.
وأضافت “من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، وسنواصل دعمها”.
وكانت هولندا قررت تجميد أصول روسية بقيمة 6 ملايين يورو في إطار العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وجاء في رسالة وجهتها وزيرة المالية الهولندية سيجريد كاج إلى البرلمان أن الأصول الروسية بقيمة 4 ملايين يورو تم تجميدها في صناديق وشركات الاستثمار، والأصول بقيمة 1,75 مليون يورو جرى تجميدها في البنوك، إضافة إلى تجميد 340 ألف يورو في صناديق المعاشات التقاعدية.
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