عاجل- وكالة الطاقة الدولية تصدر تحذيرا بشأن النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وخفضت الوكالة توقعاتها للطلب على النفط خلال العام الجارى، إلا أنها تخشى حصول "صدمة" على صعيد عرض النفط العالمى، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكان مدير وكالة الطاقة الدولية، قد حث الدول المنتجة للنفط على ضخ المزيد من الخام لتحقيق الاستقرار فى الأسواق المتضررة من الحرب فى أوكرانيا.