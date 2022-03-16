في إطار جولته بالمنطقة.. بوريس جونسون يصل الإمارات

وصل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى دولة الإمارات، الأربعاء، في إطار جولة له في المنطقة.

وكان في استقبال جونسون لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور بن محمد قرقاش وعدد من المسؤولين. وقال جونسون عند وصوله: "نواجه واقعا جديدا عقب الهجوم الروسي.. علينا مواجهته مع حلفائنا". وأضاف جونسون: "السعودية والإمارات شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية".

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