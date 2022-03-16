كابوس رونالدو.. الحركات وتعابير الوجه كشفت المأساة

كابوس عاشه النجم كريستيانو رونالدو وزملاءه في مانشستر يونايتد، مساء الثلاثاء، عندما ودعوا دوري أبطال أوروبا.

وخرج مانشستر يونايتد من البطولة الأوروبية بعد خسارته بنتيجة 1-0 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، على استاد أولد ترافورد.

وخلال اللقاء وبعد صافرة النهاية، أظهرت بعض التصرفات انزعاج رونالدو الشديد، الذي عاش 90 دقيقة كارثية.

وخلال اللقاء، تواجه رونالدو كثيرا مع حكم اللقاء السلوفيني سلافكو فينتشيتش، بسبب خشونة لاعبي أتلتيكو مدريد تجاهه.

وبعد هدف أتلتيكو عن طريق رينان لودي في الدقيقة 41، احتج رونالدو بشكل غاضب، بسبب خطأ ارتكب على لاعب مانشستر يونايتد أنتوني إيلانغا خلال بداية الهجمة.

رونالدو بدأ بالصراخ تجاه الحكم، وتمثيل حركة "ارتداء النظارات"، في إشارة منه للحكم بأنه يحتاج للنظر بشكل أفضل.

وعند صافرة النهاية، خرج رونالدو غاضبا من اللقاء، مثل لقاءات كثيرة هذا الموسم، فوداعه من دوري الأبطال، بطولته المفضلة، جاء مبكرا في دور الـ16.