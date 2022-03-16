صور فضائية تكشف حقيقة "الهجوم الأوكراني" في خيرسون

أظهرت صور عبر الأقمار الاصطناعية، التقطتها شركة (بلانيت لابز بي بي سي) وحللتها الأسوشيتد برس، هجوما أوكرانيا مزعوما على مطار خيرسون الدولي، وقاعدة جوية أخرى تسيطر عليهما روسيا، ما أدى لنشوب حرائق في العديد من المروحيات والمركبات المتوقفة هناك.

وتظهر الصور، التي التقطت الثلاثاء، دخانا أسود كثيفا يتصاعد من الحرائق، وبدت 3 مروحيات على الأقل مشتعلة، بالإضافة لعدة مركبات، كما ظهرت مروحيات أخرى متضررة من ضربة سابقة على ما يبدو.

وذكر مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القتال استمر في مطار خيرسون، الثلاثاء، مع سماع دوي "انفجارات هائلة" هزت المنطقة خلال اليوم.

وأضاف أنه يقيم الأضرار في المنطقة، دون الخوض في تفاصيل.

وتقع خيرسون على بعد 450 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة، كييف.

في غضون ذلك، أظهرت صور عبر الأقمار الاصطناعية الثلاثاء محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية في مدينة إنرهودار الأوكرانية، عدم وقوع أي أضرار للمفاعلات الستة هناك بعد أن اشتبكت القوات الروسية في معركة للسيطرة على المحطة.

"زابوريجيا" هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وأثار القتال هناك مخاوف بشأن الأمان.