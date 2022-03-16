نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت الدراسه في رمضان 2022 لمختلف المراحل التعليمية وفقًا لآخر قرارات وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزامًنا مع اقتراب بدء شهر رمضان الكريم في المملكة العربية السعودية زادت معدلات البحث حول توقيت الدراسه في رمضان 2022 رغبةً في التعرف على عدد ساعات الدوام اليوم الدراسي لكل مرحلة على حدا، فوزارة التعليم أصدرت مجموعة من القرارات الخاصة بشأن العملية التعليمية مُنذ فترة قليلة لكي توضح كافة الإجابات على جميع الأسئلة المطروحة من قبل الطلاب وأولياء الأمور أيضًا، لذا تابع معنا هذا المقال وسوف نسرد لكم المزيد من التفاصيل حول الدراسة.

توقيت الدراسه في رمضان

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودي فإن الدراسة حضوري بدءً من الأسبوع المقبل وهو متزامن مع بداية الفصل الثالث الدراسي، كما أكدت على إلغاء التباعد بين الطلاب واستمرار الدراسة مع تقليص عدد ساعات الدوام خلال اليوم الدراسي الواحد نظرًا لصوم الطلاب لكي تُخفف عليهم، فقررت الوزارة أن تكون عدد ساعات الدراسة بالنسبة لمرحلتي الابتدائي ورياض الأطفال ثلاث ساعات، أما المتوسطة والثانوية أربعة ساعة يوميًا خلال شهر رمضان الكريم.

قرارات وزارة التعليم السعودية

أعلنت رسميًا مجموعة من القرارات التي تخص الشأن التعليمي بالتعاون مع وزارة الصحة لاتخاذ إجراءات سليمة تُحافظ على كافة الطلاب حول المملكة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وجاءت تلك القرارات على النحو التالي:

استئناف الدراسة حضوري بدءً من الأسبوع القادم وهو بالتزامن مع بداية الفصل الثالث.

تم إلغاء نظام المجموعات وأيضًا ألغي التباعد بين الطلاب في الصلاة والفصول أيضًا.

أعلنت عن استعادة جميع الأنشطة وأيضًا عودة الطابور الصباحي.

موعد إجازة عيد الفطر 1443

يتساءل الطلاب عن موعد إجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية فسوف يكون يوم 24 رمضان الموافق ميلاديًا 25 أبريل لعام 2022، وسوف تنتهي يوم 7 شوال، وسوف يحصل الطلاب على تلك الإجازة حتى يعودون مرة أخرى للدراسة لاستكمال دراسة مقررات الفصل الثالث الدراسي لهذا العام.

دوام الإداريين في المدارس رمضان

سيبدأ دوام الإداريين داخل المملكة العربية السعودية في شهر رمضان الكريم من الساعة 19 صباحًا وحتى الثالثة مساءً كافة أيام الدراسة الرسمية باستثناء يوم الجمعة وأيضًا الإجازات الرسمية والمدمجة ضمن التقويم الدراسي السابق وضعها في بداية العام الدراسي الجاري، وتبدأ إجازة عيد الفطر بالنسبة لهم يوم 25 رمضان والموافق 26 أبريل بعد إجازة الطلاب بيوم فقط.