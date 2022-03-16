نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم النقدي الموحد الأردن 2022 صندوق المعونة الوطنية موعد الصرف takaful.naf.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم النقدي الموحد الأردن 2022، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً من جانب المواطنين في الأردن، خاصةً بعد إعلان برق الضمور مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالأردن، عن تجهيز الكشوف النهائية للآسر المستحقة للدعم بعد دراسة دقيقة تمت على المستوي الميداني للمستفيدين من الصندوق، لتحديد الأكثر احتياجاً والأكثر فقراً ليتم تقديم الدعم نقداً من خلال الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية وليس يدوياً عينياً، وقد أكد مدير الصندوق على أن الآسر التي ستستفيد من هذا الدعم تصل لنحو 120 ألف آسرة ممن تنطبق عليهم الشروط، هذا وتم تحديد موعد الصرف وطريقة معرفة حالة الطلب، وحرصاً من موقعنا ثقفني على تقديم أهم الأخبار التي تهم المواطن بمختلف الدول، فسوف نعرض عليكم أهم تفاصيل الموضوع والإجابة عن أهم التساؤلات الخاصة به.

رابط موقع صندوق المعونة الوطنية

موعد صرف الدعم

أكد مدير صندوق المعونة الوطنية على أنه سيبدأ صرف الدعم النقدي الموحد، بدايةً من 1 نيسان 2022 أي قبل شهر رمضان المعظم، لتتمكن هذه الأسر المستفيدة من توفير احتياجاتها للشهر الكريم، على أن يتم صرف أشهر كانون الثاني وشباط وآذار بأثر رجعي، وأكد المدير على أنه يتم العمل والدراسة الآن حول المبالغ المخصصة للمستفيدين، بحيث تكون مناسبة لتوفير ما يلزمهم من متطلبات أساسية للحياة.

موعد فتح التسجيل

أكد مدير صندوق المعونة الوطنية على أن التسجيل على برامج الصندوق والدعم النقدي الموحد، سيبدأ في شهر نيسان 2022 ويستمر طوال العام، على أن يتم فحص الطلبات وتحديد المستحقين بصورة سريعة للتمكن من الصرف شهرياً.

صندوق المعونة الوطنية

يعتبر صندوق المعونة الوطنية من أهم الجهات الرسمية التي تقدم برامج الحماية الاجتماعية، للآسر الأشد والأكثر فقراً، حيث يقدم عدد من البرامج منها برنامج الدعم التكميلي تكافل 1، بالإضافة لبرنامج الدعم التكميلي تكافل 3، حيث يستهدف الصندوق نحو 412 ألف آسرة مستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية التابعة للصندوق، وقد حرص الصندوق على استهداف نحو 120 ألف آسرة للاستفادة من الدعم النقدي الموحد بعد ترتيبهم من الأشد فقراً حتي الأقل فقراً، والآن أصبحت عملية الصرف شهريه مع بداية شهر نيسان 2022، وليس كما كان في السابق كل شهرين أو ثلاثة.