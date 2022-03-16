عاجل- مجلس الشيوخ الأمريكى يعتمد قرارا ضد بوتين

جدة - نرمين السيد - أقر مجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع، مشروع قانون يدين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، باعتباره "مجرم حرب"، ويدعو لإجراء تحقيق دولى فى الجرائم التى ارتكبتها بلاده فى أوكرانيا. وينص مشروع القانون المقدم من السناتور الجمهورى ليندسى جراهام، والذى تم اعتماده بالتصويت الشفوى، على التحقيق من قبل المؤسسات الدولية فى الهجمات العسكرية ضد أوكرانيا التى نفذت بتعليمات بوتين.

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