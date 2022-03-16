عاجل- مقتل شخص وإصابة آخر فى إطلاق نار بنيويورك

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة، إن الضحيتين وكلاهما 30 عاما أصيبا فى إطلاق نار خارج 281 East 161 St.
وأضافت "أصيب أحدهم فى صدره وأعلن عن وفاته فى مستشفى لينكولن، فيما أصيب الآخر فى ساقه، وتم نقله إلى نفس المستشفى وهو فى حالة مستقرة".
وأشارت الشرطة إلى أنه لم يتم تنفيذ أى اعتقالات على الفور.
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