نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis hrsd طريقة حساب الاستحقاق للمؤهلين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور من الأمور الهامة التي يبحث عنها جميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة القيمة المستحقة حال القبول في البرنامج، وذلك بعد الإعلان عن نفاذ نظام الضمان المطور رسمياً والبدء في إعلان نتائج الأهلية تدريجياً للمتقدمين أصحاب الطلبات المكتملة المنطبق عليهم شروط الاستحقاق الجديدة، حيث أوضحت الوزارة طريقة احتساب الضمان الاجتماعي الجديد دون توفير حاسبة عبر موقعها الإلكتروني كما هو الحال في برنامج حساب المواطن، ويجب العلم أن الوزارة تعتمد عند احتسابها للمبلغ المستحق من المعاش على عدد أفراد الأسرة ومجموع إجمالي الدخل لهم، ومن خلال المقال نوفر طريقة حساب المعاش المقرر الحصول عليه حال صدور قرار القبول والتأهل، بالإضافة إلى توفير رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحة منصة الضمان الاجتماعي المطور لاستقبال طلبات التسجيل في البرنامج الجديد لمن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق والأهلية المعلن عنها، وتم التفرقة بين المستفيدين الحاليين والمتقدمين الجدد، حيث تستقبل المنصة طلبات التقديم على الضمان من مستفيدي الضمان الحاليين حتى الثالث والعشرون من شهر مايو المقبل 2022م، فالتسجيل لهم متاحاً على مدار 6 أشهر من تاريخ الإطلاق.

وأكدت الوزارة على إغلاق المنصة السابقة للضمان، وذلك بعد نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى المنصة الجديدة، أما عن المتقدمين الجدد، فلا نهاية لتسجيلهم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، فالمنصة مستمرة في استقبال طلبات تسجيل ضمان اجتماعي جديد لهم على مدار الساعة دون تحديد موعداً للإغلاق، أما عن طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور 1443، فيمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

أولاً: احتساب المعاش من خلال جمع إجمالي الدخل المكتسب لكافة أفراد الأسرة المقيمين في ذات المنزل، وهو الدخل الشهري سواء من راتب قطاع عام وخاص أو عائد من نشاط تجاري أو مشروع خاص، ثم خصم 50% من إجمالي هذا الدخل. ثانياً: في حال الحصول على دخل غير مكتسب من حافز أو مكافآت الطلاب أو حساب المواطن أو دعم ريف أو غيرهم، فيتم إضافة كامل الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي إلى الـ50% من الدخل المكتسب، ويستثنى من الاحتساب كلاً من ذوي الإعاقة ودعم البرامج المساندة. ثالثاً: مقارنة مجموع الدخل المحتسب (50% من المكتسب + غير المكتسب) بالحد الأدنى أو الحد المانع للضمان الاجتماعي المحدد وفقاً لعدد أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن.

وفي حال تجاوز الدخل الشهري المحتسب لجميع أفراد الأسرة المقيمة في ذات المسكن، فيتم صدور قرار الجهة المختصة بعد التأهل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث يستحق الحصول على المعاش كل فرد مستقل أو أسرة لم يتجاوز مجموع إجمالي دخلها الشهري للحد المانع للضمان الاجتماعي، ويجب الإفصاح عن كافة أنواع الدخل عند تعبئة الملف الموحد للاحتساب وفق آلية حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis.

كيفية حساب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

ترفق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أسباب عدم الأهلية في البرنامج بالملف الشخصي للمتقدم المرفوض، ويأتي من ضمن أسباب عدم القبول “تجاوز الدخل الشهري المحتسب للحد المانع”، ففي حال حصول أحد المتقدمين على دخل شهري يتعدى الحد المانع للمعاش، فلن يتم قبوله في البرنامج والسبب هو تجاوز الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

وقد اعتمدت الوزارة الحد الأدنى للمعاش أو راتب الضمان للفرد وفق جدول الضمان الاجتماعي المطور المتضمن للحد الأدنى والأقصى لقيمة المعاش وهو (1100 ريال لعائل الأسرة – 550 ريال لكل تابع من التابعين)، وينظر البرنامج لكافة الأفراد المقيمين في المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، باستثناء حالتين فقط (المطلقة التي لديها ابن أو أكثر أو الأرملة التي لديها أبناء)، وهذا يعني أن كافة المقيمين بالمسكن يتاح لهم التقديم بملف واحد باستثناء من لديه اثبات استقلالية السكن.

وفي حال وجود ابن يقيم خارج المدينة لغرض الدراسة، فيتم احتسابه ضمن أفراد الأسرة كتابع بشرط أن يكون عمره ما بين الثمانية عشر إلى الخمسة وعشرون عاماً، وعند إضافته كتابع في ملف رب الأسرة، فيجب عليه الموافقة على قبول الارتباط عر منصة الدعم والحماية الاجتماعية وإكمال البيانات اللازمة، حيث ترسل الوزارة إشعاراً يتضمن ضرورة القبول وتعبئة البيانات الناقصة لإضافته إلى الملف الخاص بالعائل.

وقد تم التصريح من جانب الوكيل بأن برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور قد صدر بعدة تعديلات حتى يشتمل على فئات وأسر لم تكن موجودة في النظام القديم، حيث يراعى نظام الضمان الاجتماعي المطور حالة بعض الفئات بحيث يكون الدخل هو المعيار الأساسي في القبول بالبرنامج، فمتى ما كان الدخل الأساسي أقل من احتياجات الأسرة، فيتم شمولهم بمعاش الضمان الاجتماعي وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

مثال على طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور 1443

في ظل زيادة البحث عن حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور الغير متوفرة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فقد قمنا بتوفير مثال على طريقة احتساب المعاش وفقاً للآلية المطورة، حيث ورد إلينا العديد من الأسئلة والاستفسارات حول كيفية حساب الضمان الاجتماعي للأسرة، لذلك قمنا بتوفير مثال على طريقة الاحتساب وفق الآلية الجديدة، وطبقاً لما تضمنه جدول الضمان الاجتماعي لاستحقاق الأفراد من خلال التالي:

في حال حصول العائل على مبلغ 4000 ريال كدخل شهري من راتب قطاع خاص أو عام أو عائد من نشاط تجاري أو مشروع خاص، إلى جانب حصول الزوجة على مبلغ 2500 ريال راتب شهري أيضاً، والحصول على دعم حكومي من ريف أو حساب المواطن أو غيرهم بمبلغ 740 ريال، والأسرة مكونة من 6 تابعين + العائل (7 أفراد)، فكيف يتم حساب معاش الضمان الاجتماعي لهذه الحالة؟ وهل هي مؤهلة أم لا؟

مجموع إجمالي الدخل المحتسب: نصف الراتب 2000 + 1250 + مبلغ الدعم كامل 740 = 3990 ريال. الحد المانع للضمان لعدد 7 أفراد هو (1100 لعائل الأسرة + 550 لكل تابع x عدد التابعين 6) = 4400 ريال.

وبمقارنة الدخل الشهري المحتسب 3990 ريال، بالحد المانع المحتسب لسبعة أفراد 4400 ريال، فإن هذه الحالة “مؤهلة” وتستحق المعاش، وسيتم قبولها في البرنامج المطور لعدم تجاوز الحد الأدنى للمعاش، ويكون الحد الأعلى للمعاش المقرر الحصول عليه لهذه الأسرة هو (4400 ريال)، ويجب العلم أن الضمان الاجتماعي المطور تم بناءه على عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل المحتسب، ويأخذ في الاعتبار أيضاً الأصول والثروات المملوكة للمتقدم، إلى جانب النفقات.

طريقة التسجيل في الضمان المطور 1443

يتم التقديم على الضمان الاجتماعي من خلال تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب الوزارة عن نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى المنصة الجديدة، حيث تستقبل منصة الضمان المطور طلبات التسجيل واستعلام عن حالة الطلب وغيرهم من الأمور التي تتعلق بالضمان، ويمكن تسجيل دخول موقع الضمان الاجتماعي الجديد من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة الضمان المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

ثم النقر على أيقونة تسجيل جديد وتعبئة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد وإنشاء كلمة مرور، ثم النقر على تسجيل، وسيرسل النظام رمز التفعيل على الجوال لتوثيقه، وبلك يكون المستخدم قام بالتسجيل في المنصة بنجاح، ويجب العلم أن إشعار اكتمال التسجيل بنجاح لا يعني التقديم على البرنامج، وإنما يعني أنه تم إنشاء مستخدم جديد فقط، قم بتعبئة الهوية وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

وبعد ذلك يبدأ المتقدم في تعبئة بيانات الملف الموحد المكون من 9 خانات تبدأ بمعلومات التسجيل الأساسية التي تتكون من الهوية وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني والجوال، ثم إدخال البيانات الشخصية وهي الاسم واسم الأب والجد والعائلة والجنسية وجنس المتقدم ذكراً كان أم أنثى وحالة الحياة، ثم تحديد الحالة الاجتماعية والإجابة على الأسئلة بنعم أو لا، وبعد ذلك عليك إدخال رقم الحساب البنكي أو الآيبان والضغط على حفظ البيانات.

ثم إكمال معلومات المسكن وفق ما هو مسجل بالعنوان الوطني وبيانات الدخل والتابعين وغيرهم، ويجب على المتقدم التأكد من تعبئة المعلومات بشكل صحيح وإضافة جميع التابعين، والتأكد من إدخال الحساب المصرفي صحيح وباسم المستفيد، ولمعرفة إجابة سؤال كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 يمكنكم ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

ومن يرغب في معرفة القيمة المستحقة له بعد صدور قرار القبول في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد 1443 من خلال حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور طبقاً للآلية المعتمدة، يمكنه ذلك من خلال ترك تعليقاً بالأسفل يتضمن عدد الأفراد والدخل المكتسب + الدخل غير المكتسب، ومن يرغب في التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1443، يمكنه ذلك الآن من خلال منصة الدعم والإعانات الاجتماعية.

حساب الراتب التقاعدي في الضمان الاجتماعي المطور 1443

أكدت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على احتساب راتب التقاعد للمتقدم ضمن الدخل المكتسب، وهذا يعني اعتماد 50% من راتب التقاعد فقط، فعند احتساب القيمة المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي، يتم إضافة نصف الراتب التقاعدي، ويمكنكم التعرف على طريقة الاحتساب وفق آلية احتساب الضمان الاجتماعي المطور للرواتب التقاعدية من خلال المثال التالي:

في حال الحصول على راتب تقاعدي يبلغ 4500 ريال، ولديه أسرة مكونة من زوجة أربعة أبناء “ثلاثة لم يتعدوا سن الـ18 عام وابن تعدى هذا السن”، فهنا يتم حساب استحقاق هذه الأسرة وفقاً للتالي:

تعبئة الراتب الشهري بالكامل لجميع أفراد الأسرة، وسيتم اعتماد نصف الراتب من جانب الوزارة ليكون 2250 ريال. الحد المانع لأسرة مكونة من 6 أفراد هو 3850 ريال. نتيجة الاستحقاق: وفقاً لآلية الضمان الاجتماعي المطور المعتمدة فإن هذه الأسرة مستحقة لمعاش وفق حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443، ويكون الحد الأعلى المقرر الحصول عليه بناءً على عدد الأفراد هو 3850 ريال.

وبعد تعبئة الطلب وتقديمه بشكل نهائي، يجب على الزوجة والابن الذي تعدى عمره سن الـ18 عام أن يقوموا بتسجيل الدخول إلى حسابهم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية للموافقة وقبول الارتباط كتابع لعائل الأسرة، وهذه الخطوة تعتبر خطوة هامة لاكتمال الملف الموحد وإدخال التابعين ضمن أفراد الأسرة المتقدمة.

وفي حال الرغبة في الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1443 أو الحصول على رابط حساب الضمان الاجتماعي تويتر لتقديم شكوى أو استفسار حول التسجيل في النظام وغيره من الأمور التي تتعلق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان، يمكن ذلك الآن.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم التصريح من جانب وكيل وزارة الضمان الاجتماعي بأن نظام الضمان الاجتماعي الجديد قد صدر بتعديلات ومنافع تعمل على تطوير البرنامج من حيث شروط القبول حتى يشمل فئات أكثر مما كان بالنظام القديم، كما يعمل النظام على مراعاة الحالة الاقتصادية لبعض الفئات بحيث يكون الدخل هو المعيار الأساسي للقبول في البرنامج المطور.

فعندما يكون الدخل الأساسي المحتسب أقل من احتياجات الأسرة، فيتم شمولهم بمعاش الضمان الاجتماعي وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ويجب على جميع المتقدمين الإفصاح عن كافة أنواع الدخل لجميع أفراد الأسرة المقيمين في نفس المنزل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية عند تعبئة الملف الموحد، وستقوم الوزارة باعتماد 50% من الدخل المكتسب مثل الراتب الشهري أو العائد من نشاط تجاري وغيرهم، حيث يتم تعبئة كامل الدخل، وتقوم الوزارة باعتماد النصف فقط.

وينظر الضمان الاجتماعي الجديد لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، ويستثنى من شرط الإقامة في مسكن الأسرة الطالب الذي تجاوز عمره الثمانية عشر عام ولم يتخطى الخمسة وعشرون عاماً، ولكن يشترط أن تكون الإقامة خارج المنزل أو خارج المدينة لغرض الدراسة، ويجب قبول الارتباط والموافقة على كونه تابع من جانبه عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وفي حال رغبة المطلقة أو الأرملة في التقديم كفرد مستقل، فيجب عليها اثبات استقلالية السكن، وفي حال عدم إثباتها يتم إضافتها كتابع لعائل الأسرة، ومن خلال حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443، بإمكانكم معرفة طريقة احتساب قيمة المعاش المقرر الحصول عليه، وهل المتقدم مؤهل في الضمان الاجتماعي أم لا.

إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور 1443

عند التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد ولم تقم بإضافة التابعين المقيمين معك في ذات المنزل، فكيف تقوم بإضافتهم في الملف الخاص بك وتسكينهم في المنزل المكون كل تابع في المسكن التابع له، وهنا يتوجب المعرفة أنه لا بد من سحب الطلب المقدم، ومن ثم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من جديد لإسناد التابعين بعد مرور 24 ساعة من وقت السحب.

وفي حال الرغبة في إضافة تابع في الملف الخاص بك، فيمكن ذلك عن طريق دخول منصة الدعم والتوجه إلى خانة التابعين والنقر على إضافة تابع جديد، ثم تحديد نوع التابع (قريب – موصى عليه – شريك سكن)،وعند اختيار “قريب” فيتم اختيار صلة القرابة البيانات المطلوبة، ثم النقر على زر إضافة، وسيقوم النظام بالتحقق من صحة بيانات التابع المسجلة، وإذا ثبتت صحتها يتم إدراج التابع ضمن القائمة، لذلك يجب إكمال البيانات لتصبح النسبة 100%، ثم أنقر على إكمال البيانات.